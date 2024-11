De Luca, ‘Quartieri di Vita’ con fondi cultura ora ottenuti

“Abbiamo già programmato l’investimento sulla rassegna Quartieri di Vita che è nella programmazione di Campania dei Festival. Veniamo da un anno tormentato sui fondi di coesione che attendevamo e alla fine siamo riusciti a ottenerli. Siamo orgogliosi di essere la Regione d’Italia che investe di più in programmazione culturale”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione di “Quartieri di Vita. Life infected with Social Theatre!”, il Festival internazionale di formazione e teatro sociale organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e realizzato con il sostegno della Regione Campania. “A noi – ha sottolineato De Luca – interessa fare operazioni di significato nei quartieri di Napoli, con il contrasto alla dispersione scolastica, il recupero di giovani generazioni che hanno riconosciuto magari momenti di violenza o di tossicodipendenza. Vogliamo lavorare per strappare a condizioni di solitudine tanti giovani che vivono senza avere momenti di socializzazione. E poi ci sono programmi regionali culturali sui teatri che ristrutturiamo, si tratta di piccole realtà che consentono però a tanti quartiri difficili di poter avere momenti di incontri. Sul Campania Festival 2025 non ci saranno problemi e potremo programmare un anno prima, diversamente da quanto avvenuto nel 2024 per tutta l’attività culturale”