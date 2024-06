Salerno. In via Parmenide da tempo non si effettua la potatura di alberi

In via Parmenide, lungo il cavalcavia di Mercatello, non viene effettuata la potatura alle piante. A denunciarlo Giuseppe Rosolia, con attività lavorativa, da 60 anni, nella ristorazione proprio nella zona interessata attraverso una lettera indirizzata al sindaco. «Mi preme sottolineare che da vari anni, non viene effettuata la potatura alle piante che dividono in parallelo la SS 18 e la strada interna a ridosso dei palazzi abitativi. Le piante negli ultimi anni si sono infoltite enormemente, tanto da ostruire la visibilità di tutte le attività commerciali – ha sottolineato il ristoratore – La sporgenza dei rami sul ciglio stradale rende difficile e pericoloso il passaggio veloce dei veicoli pesanti che colpendoli rischiano di intralciare la strada sia per altri veicoli che per i pedoni, come avvenuto già diverse volte. Inoltre faccio presente che gli alberi non potati sono soggetti a nidi di uccelli e altri animali non identificati, causando così una vera e propria problematica igienico sanitaria».