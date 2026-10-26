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Salerno, il Museo Archeologico Provinciale chiude dal 27 al 31

  • Ottobre 26, 2026
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Salerno, il Museo Archeologico Provinciale chiude dal 27 al 31

Si comunica alla cittadinanza e agli organi di informazione le disposizioni relative agli ultimi interventi di manutenzione che interesseranno il Museo Archeologico Provinciale di Salerno. ​Al fine di consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento, la struttura rimarrà chiusa al pubblico da martedì 27 ottobre e fino a sabato 31 compreso.

​L’intervento rappresenta la fase finale e risolutiva di un piano di restauro programmato: con l’ultimazione degli interventi, infatti, i lavori si intenderanno definitivamente conclusi, consegnando ai visitatori un accesso completamente rinnovato, sicuro e accogliente. ​Le attività del Museo riprenderanno regolarmente secondo i consueti orari di apertura a partire da domenica.

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