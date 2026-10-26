Salerno, il Museo Archeologico Provinciale chiude dal 27 al 31

Si comunica alla cittadinanza e agli organi di informazione le disposizioni relative agli ultimi interventi di manutenzione che interesseranno il Museo Archeologico Provinciale di Salerno. Al fine di consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento, la struttura rimarrà chiusa al pubblico da martedì 27 ottobre e fino a sabato 31 compreso.
L’intervento rappresenta la fase finale e risolutiva di un piano di restauro programmato: con l’ultimazione degli interventi, infatti, i lavori si intenderanno definitivamente conclusi, consegnando ai visitatori un accesso completamente rinnovato, sicuro e accogliente. Le attività del Museo riprenderanno regolarmente secondo i consueti orari di apertura a partire da domenica.