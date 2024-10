Salerno. Iacovazzo: “Mi prendevano in giro e ho sparato”

Francesco Iacovazzo ha ucciso due uomini perché lo prendevano in giro. Durante l’interrogatorio davanti al giudice del Tribunale di Salerno, ha confermato i motivi dell’omicidio al mercato ittico. L’incontro è avvenuto nel carcere di Fuorni ed è durato poco più di un’ora. Il 72enne ha costruito i momenti dell’omicidio e ha parlato del suo rapporto con le vittime. Ha detto di aver sparato perché non aveva digerito il suo licenziamento e perché non sopportava più le loro provocazioni. Ha anche dichiarato di portare con sé la pistola al mercato per paura di aggressioni. L’interrogatorio è avvenuto alla presenza del giudice Francesco Guerra.