Salerno. I locali di via Roma sotto accusa

I locali di via Roma utilizzano la zona adiacente all’attività come discarica, ammassando rifiuti di ogni tipo, cumuli di carta e plastica, e carrellati abusivi a seconda dei giorni. La denuncia arriva da Luigi Cuomo, cittadino salernitano che da tempo prova a segnalare la situazione di disagio che si verifica a pochi passi da Palazzo di Città. «Ho personalmente segnalato questo e altri abusi numerosissime volte in ogni modo possibile, senza che sostanzialmente nessuno si interessasse. Non contenti, da qualche settimana i titolari dell’attività in questione hanno deciso di depositare per strada, oltre al resto, addirittura il portone del loro dehor. Intorno alle 18-18.30, quando arrivano al lavoro i dipendenti, il dehor viene aperto e il portone viene piazzato per strada e lì resta fino a tarda notte, quando il locale chiude», ha raccontato l’uomo, sostenendo di aver segnalato questi episodi alla polizia municipale e all’ufficio protocollo tramite esposto regolarmente protocollato. «Nessuno ha reputato di darmi un feedback e ovviamente nessuno ha reputato di intervenire. L’ho segnalato via mail all’assessore Massimiliano Natella, con in copia i suoi più stretti collaboratori. Nessuno si è degnato di dirmi una parola, e ovviamente nessuno è intervenuto. L’ho segnalato personalmente per le vie brevi alla consigliera comunale Antonia Willburger, al sindaco Vincenzo Napoli, al presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ho ricevuto intense e ripetute promesse da ciascuno. Nessuno ha fatto nulla. Parliamo di una vicenda che va avanti da anni. Tutti ne sono a conoscenza, non frega niente a nessuno», ha poi aggiunto. «Non è soltanto l’incuria dei cittadini e degli esercenti a rendere Salerno una fogna, ma anche l’accondiscendenza di un’amministrazione che, per ragioni che non comprendo, vuole che tutto resti così. È inutile far presente che parlo di una situazione che si verifica a pochi passi da Palazzo di Città e a pochi passi dalla polizia municipale. Basterebbe che una delle persone nominate poc’anzi attraversasse la strada un giorno per 5 minuti, e magari si potrebbe risolvere il problema, anche bonariamente. Invece niente, non frega niente a nessuno, il distacco di questi signori con il mondo reale e i problemi della cittadinanza è totale. Mi chiedo e vi chiedo: in quale altra città del mondo si può lasciare tutte le sere per strada, sul suolo pubblico, in pieno centro cittadino, un portone privato, senza che nessuno dica niente? Mi sento, sinceramente, l’unico ad avere a cuore un minimo di vivere civile in questa città».