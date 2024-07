Salerno, falsi carabinieri in azione

“Siamo carabinieri, venga in caserma”. Questo è l’inganno usato da truffatori per raggirare anziani e persone vulnerabili. Le forze dell’ordine avvisano la cittadinanza di non aprire la porta a nessuno e di non uscire di casa in risposta a simili richieste.

Questo tipo di truffa ha già colpito numerose persone, sfruttando la fiducia nei confronti delle autorità. In caso di ricezione di telefonate o visite sospette, è fondamentale contattare immediatamente il numero di emergenza 112. Le forze dell’ordine raccomandano di essere prudenti e di diffidare di queste false segnalazioni.