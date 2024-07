Salernitana, De Luca: “I tifosi vogliono sapere qual è il progetto della società”

Faremo la gara per la progettazione dello stadio Arechi e per il campo Volpe. Abbiamo uno stanziamento importante, 150 milioni di euro. Abbiamo aspettato un mese per allineare la gara dell’Arechi ai tempi di realizzazione del Volpe, per averlo pronto quando ci saranno i lavori allo stadio e quindi far giocare le partite lì.

L’augurio è che con questo intervento ci sia una prospettiva interessante per la Salernitana. C’è stato un momento di amarezza, la retrocessione ci ha rattristato.

Sollecito tutti a mantenere un clima di unità e solidarietà e a dare tranquillità ai tifosi che vorrebbero sapere qual è il progetto sportivo della società.

Noi manteniamo l’impegno degli impianti che saranno all’avanguardia in Italia. L’Arechi rientrerà nel circuito di stadi che ospiteranno le nazionali nei prossimi anni”.