Salerno, è morto l’avvocato Antonio Brancaccio

L’avvocatura salernitana perde un altro illustre rappresentante. Si è spento l’avvocato Antonio Brancaccio, tra i maggiori esperti di diritto amministrativo.
Affranti per il dolore la moglie Maria Cristina Fatigati, la figlia Valentina, il genero Antonio Verde, la cara nipotina Federica, i cognati, i nipoti ed i familiari tutti.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato San Leonardo del Cav. Antonio Guariglia sita in via San Leonardo n. 108.
La funzione religiosa sarà celebrata domani, mercoledì 25 Marzo 2026, alle ore 10.00 nella Chiesa di San Pietro in Camerellis (Corso Garibaldi) a Salerno.