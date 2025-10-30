Salerno Dolcissima per un lungo week-end da record

Nel lungo e magico fine settimana che celebrerà Halloween ed Ognissanti il Lungomare di Salerno diventerà il regno dei golosi. Da oggi al 2 novembre, all’altezza di Santa Teresa, prenderà vita Salerno Dolcissima. Alla sua terza edizione, l’evento rientra nelle tappe itineranti del progetto di Choco Italia, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sul cioccolato artigianale e portare nelle più belle città italiane artigiani e produttori italiani. Dalle ore 10 a mezzanotte sarà possibile passeggiare attraverso il mercatino e vivere una serie di attività collaterali pensate per divertire grandi e piccini, in un clima familiare e spensierato. Salerno Dolcissima è promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way. L’inaugurazione ufficiale, a cui prenderanno parte le istituzioni e le autorità, si svolgerà venerdì 31 ottobre, alle ore 11. “Realizzare il record della barretta di cioccolato più lunga al mondo vuol dire per CNA richiamare l’attenzione su una produzione da record e su eventi promozionali da record”, spiega il presidente CNA Salerno Antonio Citro. “Invitiamo le persone a visionare il programma e partecipare all’iniziativa che è gratuita e dove si troveranno divertimento e genuinità dei prodotti artigianali”. “Mescoliamo gli ingredienti che più ci piacciono: buona materia prima, artigiani di talento, produttori di qualità, esperti del settore, artisti ed animatori. È così che otteniamo la migliore formula per un evento adatto a tutta la famiglia. Perfetto per fare una spesa consapevole, conoscere la filiera del cacao, ma anche per assistere a laboratori golosi e spettacoli divertenti. Salerno Dolcissima si conferma un evento che rende la città campana ancora più attraente. D’altronde domenica pomeriggio cercheremo di superare un record mondiale, la tavoletta più lunga al mondo prenderà vita sotto i nostri occhi, non vediamo l’ora! Ringraziamo il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori Alessandro Ferrara e Dario Loffredo per la disponibilità che dimostrano ogni volta verso questo progetto”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo. “Mirco Della Vecchia ci consente di realizzare un piccolo sogno e lo ringraziamo tanto per il suo legame con CNA”, dichiara Simona Paolillo, segretario di CNA Salerno, “la forza della nostra associazione è proprio nei legami e nelle reti collaborative che siamo riusciti a costruire negli anni”. Prodotti a base di cacao, elemento essenziale da cui nascono tutti i prodotti al cioccolato, ma anche dolcezze della lunga tradizione regionale italiana. Sono loro i protagonisti di un mercatino ricco e vivace, attorno a cui si sviluppano diverse iniziative adatte a grandi e piccini con in comune la passione per il cioccolato. Le attività per scoprire il mondo del cioccolato La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante è attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri perugini del cioccolato, l’attività laboratoriale “La storia, le origini e le fasi di lavorazione del cacao” è attesa dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata. “Diventa cioccolatiere per un giorno” rappresenta un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata, mentre “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, attività disponibile in tre orari differenti (ore 17, ore 18 ed ore 19), è l’appuntamento dolcissimo dedicato ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini. L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. Si tratta di una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità. Il programma di Choco Italia a Salerno Oggi alle ore 10, gli studenti dell’Istituto Alberghiero IPSEOA “Roberto Virtuoso” di Salerno prepareranno il cioccolatino nudo ripieno sotto la supervisione del docente Clemente Gaeta. Venerdì 31 ottobre, alle ore 10, gli studenti dell’Istituto Alberghiero IPSEOA “Roberto Virtuoso” di Salerno prepareranno il cioccolato black and white sotto la supervisione della docente Emilia Sava. ìAlle ore 18, appuntamento dedicato ad Halloween e denominato “Pumpkin in London”. Realizzato dallo Studio di Formazione Over the Moon di Federica Panciulo, rappresenta un’occasione per personalizzare la propria zucca con un laboratorio di pittura e vincere un volo a Londra per conoscerne usi, costumi e lingua. Alle ore 20 prenderà vita il laboratorio dedicato ad un dolce tipico della Costiera Amalfitana: le melanzane al cioccolato. Tra storia e ricette della tradizione, un’occasione per confrontarsi e approfondire con lo chef Clemente Gaeta e la giornalista gastronomica Antonella Petitti. La giornata di sabato 1° novembre si aprirà con un divertente laboratorio dedicato a “I giochi di una volta” che andrà avanti fino alle ore 19, curato dall’Associazione Lo Stare Insieme. Vecchi tronchi e assi di legno rinascono come giochi antichi da piazza, tessendo un filo verde tra tradizione, socializzazione e divertimento ecologico. Alle ore 20 al via un laboratorio dedicato ad un grande classico della pasticceria partenopea: la caprese. A raccontarne origini, preparazione e curiosità saranno il maestro pasticciere Emilio Soldivieri e la giornalista gastronomica Antonella Petitti. Chiusura in musica, alle ore 21, con i ritmi e la travolgente musica del gruppo “Percussionamo”. ìDomenica, alle ore 17, sarà preparata una postazione speciale per il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia alle prese con il suo ventesimo tentativo di record. L’obiettivo sarà realizzare la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo, sotto gli occhi vigili dei giudici e del pubblico di Salerno Dolcissima che – al termine – potrà degustare e firmare l’originale creazione partecipando attivamente all’iniziativa. A portare ulteriore ritmo all’evento, alle ore 20, lo spettacolo della street band itinerante “Blue Street Band”.Ad accompagnare le degustazioni di cioccolato e le attività ci saranno gli imperdibili spettacoli del Teatro Nazionale dei burattini del maestro Mauro Apicella, in programma venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 22. La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene ìL’iniziativa “La Sana Merenda” rappresenta l’impegno di Choco Italia con il mondo della solidarietà ed alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione. Attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP sarà possibile sostenere le associazioni locali ed i loro progetti. I prodotti di Choco Italia Saranno sei le regioni italiane protagoniste del mercatino di Choco Italia. Dalla grande tradizione del Piemonte arriverà una cioccolateria tradizionale, dall’Umbria – invece – l’azienda perugina che proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Sarà il Molise a proporre macarons, cioccolato senza glutine, senza lattosio e – novità di quest’anno – i cioccolatini al latte di bufala. Dalla Campania giungeranno dolci della tradizione, tanto miele biologico in diverse tipologie e specialità al miele. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate, così come i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Dall’Agro-nocerino sarnese un’antica dolceria porterà con sé biscotti, torroni, cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni, mentre da Portici tanti gusti di buon cioccolato artigianale. Irpini, invece, i torroni tipici, disponibili in più gusti ed anche morbidi. Salernitana l’artigiana che proporrà creazioni originali e piccole tentazioni realizzate rigorosamente con il cioccolato ed ispirate a grandi classici come il gingerbread. Prodotta in Calabria la liquirizia e i tanti prodotti che ne derivano, tra cui liquori e caramelle. Made in Sicilia le praline ed il cioccolato artigianale con le scorzette di agrumi locali.