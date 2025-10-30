E' morto Augusto Strianese - Le Cronache Ultimora
E’ morto Augusto Strianese
E’ morto Augusto Strianese

  • Ottobre 30, 2025
E’ morto Augusto Strianese

E0′ morto l’imprenditore Augusto Strianese, una vita spesa tra Confindustria, Camera di commercio e tantissimi incarichi. Fece parte della Fisa che gestì la Salernitana, prima della cessione a Soglia

