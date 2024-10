Salerno. Dipendenti in ferie, chiusa la Vitale

Dipendenti comunali in servizio presso la piscina Vitale vanno in ferie, atleti impossibilitati ad allenarsi. Ha dell’incredibile quanto accade presso la piscina comunale: le società non possono usufruire degli spazi in quanto vi sarebbe stato un errore nella gestione delle ferie e l’impianto è rimasto chiuso al pubblico. Gli atleti sono in fase di pre campionato e la struttura di via Lungomare Tafuri resta fondamentale per gli allenamenti. Di fatti, il dipendente in ferie era in servizio anche giovedì e nel turno pomeridiano nessuno si è degnato di aprire, lasciando amareggiati i membri delle società sportive che hanno già chiesto un incontro al sindaco Vincenzo Napoli. La Rari Nantes Salerno, Rari Nantes Arechi e il circolo nautico, sporting club, pallanuoto Salerno sono ormi costrette a programmare di giorno in giorno le attività da portare avanti in quanto i sette dipendenti comunali in prestito all’impiantistica sportiva non riescono a soddisfare le richieste. Di fatti, la carenza di personale impedisce alla Vitale di restare apertura nei giorni e negli orari previsti con conseguenze dirette per le stesse società che già in altre occasioni sono state costrette ad allenarsi e giocare fuori casa a causa delle problematiche che puntualmente si ripresentano presso la vitale. Gli agonisti possono sfruttare la piscina comunale solo nel pomeriggio, dalle 14 alle 22, e proprio in quel turno che il dipendente viene a mancare, come accaduto giovedì e lo scorso 1 ottobre. Le società chiedono oggi all’amministrazione comunale di intervenire in tempi rapidi per evitare ulteriori disagi in periodo di campionato. Per evitare ciò sono disposti anche ad aprire e chiudere la struttura, sostituendosi di fatto ai dipendenti che adesso non riescono a garantire questa semplice ma essenziale funzione che potrebbe avere conseguenze sul regolare svolgimento delle gare e degli allenamenti in un periodo in cui gli atleti dovrebbero vivere serenamente la pratica sportiva, senza inutili distrazioni. L’incontro con il primo cittadino potrebbe avvenire già nei prossimi giorni considerato il carattere d’urgenza della richiesta avanzata.