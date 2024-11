Salerno Club 2010, riunione nazionale della FISSC

Si è svolta in città, nella sede del Salerno Club 2010 , la riunione nazionale della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio

Con una rappresentanza di SinC – Supporters in Campo- da segnalare la preziosa e fattiva presenza dell’on.le Pino Bicchielli, portavoce delle istanze dei tifosi in sede parlamentare e presso il CONI e la Figc, e di Andrea De Simone, Presidente del Club Parlamento Granata.

Dopo l’accoglienza ed i saluti del padrone di casa, il Presidente del SC 2010 Salvatore Orilia , parola all’on Bicchielli, al Presidente Rizzato ed ai delegati tra cui il vicepresidente nazionale Massimo Gennatiempo, economo del sodalizio salernitano .

Durante l’incontro sono state delineate le tappe di un percorso collaborativo con le istituzioni. L’obiettivo principale è quello di riportare i tifosi al centro del progetto calcio.

Inoltre, sono state gettate le basi per un progetto dedicato ai tifosi, volto a realizzare il sogno di Anthony Weatherill. È stata anche siglata un’intesa di massima con la Sinc per la realizzazione di progetti condivisi

Dopo i lavori una gradevole cena conviviale.