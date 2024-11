Fondo coesione: De Luca, recuperare ritardo per non perdere mld

“Oggi abbiamo un problema, dobbiamo recuperare un anno e mezzo di ritardo, altrimenti rischiamo di perdere miliardi di euro e di non aprire i cantieri”. A dirlo e’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, intervenendo a un’iniziativa a Fisciano (Salerno), torna a parlare dei fondi sviluppo e coesione e della firma dell’accordo di coesione con il Governo. “Da agosto 2023 – ricorda – fino a quando abbiamo firmato l’accordo di coesione, credo ad agosto di quest’anno e il Cipess lo ha ratificato la settimana scorsa, abbiamo perso quattordici mesi di tempo. Quattordici mesi di tempo in Campania”. “Abbiamo dovuto combattere, tra ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato, manifestazioni a Roma, sempre da soli. Quando siamo andati a Roma, abbiamo trovato le porte chiuse in tutti i ministeri e della presidenza del Consiglio e la latitanza di tutte le forze politiche, centro, destra e sinistra”, evidenzia il ‘governatore’, ribadendo che “abbiamo dovuto combattere, come sempre, con le unghie e con i denti e alla fine siamo arrivati al risultato”