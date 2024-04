Salerno: bivacco al lungomare, tensione allo stand dei burattini

Non è la prima volta che capitano episodi del genere. Mario Ferraiolo, responsabile dell’attività di burattini dei fratelli Ferraiolo, ha trovato questa mattina per l’ennesima volta uno straniero che dormiva all’interno del suo stand al lungomare di Salerno, accanto al teatro dei burattini. Erano da poco passate le 9, il battibecco tra i due ha assunto subito toni alti, le urla da piazzetta del Marinaio si sentivano forti. Sul posto sono intervenute tre volanti della Polizia di Stato che hanno prelevato l’uomo, portandolo in caserma per eseguire tutti gli accertamenti. L’episodio ha fatto risuonare un nuovo campanello d’allarme sull’emergenza sicurezza che riguarda alcune zone del lungomare cittadino