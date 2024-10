Salerno, Baratto…e ci rigioco

Baratto e…ci rigioco: è l’iniziativa promossa dall’Associazione Progetto Terra nell’ambito del Progetto “La Casetta del Libro”, in programma il prossimo 13 ottobre, dalle 10 alle 13 presso i Giardini Mariele Ventre nel quartiere Pastena e consiste in un vero e proprio baratto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che avranno così la possibilità di portare giochi e giocattoli da scambiare. Successivamente, la Commissione di Valutazione, il cui giudizio è inappellabile, assegnerà ad ogni giocattolo un punteggio/valore; tale punteggio sarà un credito da utilizzare per lo scambio dei giochi spendibile nel corso della manifestazione. La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata e integrale delle norme contenute nel presente regolamento: sarà consentito scambiare solo giochi e giocattoli; saranno accettati solo giochi e giocattoli di proprietà del bambino/ragazzo e destinati ai bambini/ragazzi nuovi o usati in buono stato ed in condizioni da non rappresentare pericolo per le persone. Il mercatino del baratto si propone come attività ricreativa, senza fini di lucro. «È una proposta per dare a bambini e ragazzi l’opportunità di scambiarsi oggetti che ormai non usano più, promuovere la socializzazione, la condivisione, la cultura dello scambio, del dono, del riciclo del vecchio affinché torni ad essere nuovo, favorire il riuso e il confronto dei gusti e degli interessi», ha spiegato la presidente dell’associazione Progetto Terra, Valeria Palo, Direttrice Artistica del Progetto La Casetta del Libro. La partecipazione è gratuita per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni; i minori dovranno essere accompagnati per tutta la durata dell’evento da un adulto, il quale ne manterrà la tutela e la responsabilità. Lo scambio avverrà nella forma del baratto o del dono. Non è consentito scambiare articoli per adulti, vestiti, generi alimentari, animali, qualsiasi oggetto reputato dagli organizzatori non attinente allo spirito e alle finalità del mercatino. «Lo spirito di questa manifestazione è basato fondamentalmente sull’amicizia, sul gioco e sulla socializzazione: qualsiasi comportamento scorretto, prepotente o inopportuno comporta la possibilità di allontanamento dal mercatino. È la prima edizione di “Baratto e Ci_Rigioco” a cura del Direttivo Tecnico costituito dalla mia Direzione Artistica, Avallone Grafic per la stampa e videomaker, Nicky Palo Graphic Designer ed Erika Noschese ufficio stampa. A loro tutti va la mia gratitudine e riconoscenza per il grande supporto professionale. Una prima edizione che speriamo di poter ripetere nel periodo natalizio con una piccola sorpresa per tutti i bambini ed in particolar modo per i piccoli pazienti della corsia Pediatrica dell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno», ha aggiunto Valeria Palo.