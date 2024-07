Salerno: anche oggi il mare sporco

Salerno, il problema principale è la pulizia del mare, che diventa sporco anche in assenza di pioggia, causando problemi ai bagnanti. Questa criticità deve essere affrontata urgentemente in modo serio, senza essere attribuita solo alla pioggia occasionale. Anche oggi sabato 6 luglio il mare presentava molte criticità soprattutto alla zona orientale soprattutto a Mercatello. Verso le 13 qualche schiarita in più delle acque ma nel pomeriggio la schiuma ha rifatto capolino.

Foto Facebook Figli delle Chiancarelle