Salerno, anche Mariconda ricorda le vittime dell’alluvione

Il quartiere di Mariconda è nato proprio per ospitare le famiglie che avevano perso casa dopo la tragica alluvione che colpì Salerno. Un evento che ha segnato il territorio e che interroga tanto più oggi il paese sui fondamentali temi della cura dell’ambiente in cui viviamo. Un evento epocale di cui l’Archivio storico restituisce testimonianze indelebili nei documenti e nelle fotografie del suo grande patrimonio. In via Raffaele Mauri, una lapide ne ricorda le vittime. Stamattina si è tenuta una cerimonia di commemorazione nel corso della quale è stata apposta presso il monumento una ghirlanda di fiori