Salerno. Accoltellamento sul Lungomare, preso extracomunitario

E’ stato identificato e fermato dagli agenti della polizia di Stato l’extracomunitario che ieri pomeriggio, a Salerno, ha seminato il panico.

La lite tra due giovani è degenerata in un accoltellamento sul lungomare: lo straniero, per motivi ancora in corso di accertamento, al culmine della zuffa ha brandito un coltello ferendo alla nuca un giovane per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito poi trasportato in ambulanza all’ospedale Ruggi. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

L’aggressore è stato, alla fine, braccato e fermato. E’ stato anche appurato che l’extracomunitario era entrato in un negozio dove aveva rubato dei coltelli, tra cui quello usato durante l’accoltellamento. La refurtiva è stata così recuperata e sequestrata.