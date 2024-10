Salerno. 70 anni fa l’alluvione che colpì Canalone

Ha preso il via ieri la tre giorni di eventi per ricordare l’alluvione che colpì il quartiere Canalone ormai 70 anni fa. Nel pomeriggio di ieri infatti si è tenuta la commemorazione presso il capolinea di via San Gaetano, presieduta da Don Luigi Aversa e successivamente l’omaggio floreale, accompagnato dalla lettura della poesia “La Malanotte” di Alfonso Gatto. Con la giornata di ieri è stata inaugurata anche la mostra fotografica con le proiezione di un video presso la sede del comitato di quartiere in via Paesano. Questa mattina intanto continuano le iniziative con due passeggiate itineranti alle ore 10:30 e alle ore 16:00, organizzate dalla Federazione Consolato Provinciale di Salerno – Maestri del Lavoro e guidate da Giuseppe Nappo, Vincenzo Sica e Carmine De Dominicis, che reciterà la poesia “E l’acerreme vestute a lutto”. Dal 28 al 31 ottobre, presso l’Archivio Storico del Comune di Salerno in via De Renzi, sarà allestita inoltre una mostra in collaborazione con il comitato di quartiere, visitabile dalle ore 10:00 alle 12:00. Sabato 26 ottobre alle ore 10:00, presso l’Archivio Storico del Comune di Salerno, si terrà un convegno con interventi di Angelo Sirico, archivista del Comune di Salerno, Wilma Leone, responsabile della Biblioteca e Archivio di Salerno, Giuseppe Nappo, Maestro del Lavoro, Roberto Montinaro, sociologo, e Massimiliano Natella, assessore all’Ambiente.