Salernitani Doc, presentata la 16ma edizione

La 16a edizione dell’annuale manifestazione Salernitani D.O.C. è stata presentata presso la sede dell’Associazione in via Bottiglieri. L’incontro con la stampa è stata l’occasione per tracciare le linee guida che, sin dalla nascita, muove l’Associazione Salernitani doc. Il presidente Massimo Staglioli, con non poca emozione, ha ricordato i primi anni in cui si organizzava l’evento annuale e la scelta delle persone a cui consegnava l’attestato di “Salernitano d.o.c.”. “Avevo un paio di amici che mi affiancavano ed io scrivevo tutto a mano, su fogli che ancora conservo. Oggi ho una squadra di professionisti che collaborano con me alla realizzazione della manifestazione che ogni anno la città attende” ha affermato il Presidente Staglioli, nel corso del suo intervento. “Chi è stato il primo “salernitano doc” gli è stato richiesto. “Il ragioniere Carlo Esposito – ha risposto Staglioli – aveva 90 anni, era amministratore comunale, vice-sindaco ed abitava al vicolo Giudaica, alle spalle della chiesa di Sant’Agostino”. E’ stato anche ricordato, ai presenti, che l’associazione non è soltanto l’annuale cerimonia di consegna degli attestati. L’associazione salernitani doc si rivolge al sociale attraverso iniziative solidali, quali l’annuale pranzo d’amore offerto agli indigenti; la raccolta di beni alimentari da devolvere ai bisognosi; le uova pasquali donate ai bambini disabili. La raccolta di firme per richiedere all’amministrazione comunale di intestare una strada prossima alla cattedrale a don Enzo Quaglia. In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono si è fatta portavoce di esplicita richiesta al Sindaco Napoli di riprendere la storica installazione delle bancarelle – oggi mercatini – oltre alle giostre. La sede di via Bottiglieri – è stato ancora ricordato – ha ospitato iniziative culturali, quali la presentazione del libro storico sul brigantaggio salernitano. E’ in programma anche una giornata del medico specialista. Professionisti salernitani che effettueranno consulenze mediche gratuite. Grosso riserbo circa gli “eletti” di questa edizione. Quest’anno insieme alla gente comune – ha continuato Staglioli – riceveranno gli attestati di salernitani doc: autorità delle forze dell’ordine, professionisti della cultura, attori, artisti, sportivi. Ci sarà anche un salernitano da oltre oceano che arriverà a Salerno solo per ritirare il riconoscimento di Salernitano doc, orgoglioso di aver fatto conoscere la sua salernitanità all’estero. Per tutti – è stato più volte rimarcato – un solo riconoscimento, quello di avere Salerno “Dint’ O’ Core”.

Nicola Castorino