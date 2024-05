Salernitana torna a Rivisondoli, ritiro estivo dal 6 luglio

Il ritiro estivo della Salernitana si svolgerà a Rivisondoli. I granata torneranno in Abruzzo per il secondo anno consecutivo. Dopo l’accordo verbale trovato già la passata estate, l’amministratore delegato dei granata, Maurizio Milan, ha messo nero su bianco con il sindaco, Giancarlo Iarussi, tutti i dettagli. Ad ufficializzare le date è proprio il primo cittadino. “Siamo pronti a dare il meglio anche quest’anno in termini di ospitalità”- afferma Iarussi pronto alla sfida del turismo sportivo. La società granata ha fermato le date dal 6 al 26 luglio 2024: la squadra alloggerà nel resort Acqua Montis. Per ragioni di opportunità, come accaduto l’anno scorso, la Salernitana potrebbe lasciare Rivisondoli in leggero anticipo, considerando che dal 25 inizierà a Castel di Sangro il ritiro pre-campionato del Napoli, e potrebbe proseguire il lavoro nelle vicinanze di Salerno.