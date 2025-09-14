Salernitana, stasera si apre un nuovo capitolo

di Marco De Martino

SALERNO – Comincia questa sera un altro campionato per la Salernitana. Senza mercato e con i tifosi al proprio fianco, i granata potranno finalmente sbarazzarsi degli elementi di disturbo che li hanno accompagnati in queste settimane e dedicarsi, gara dopo gara, a centrare l’obiettivo dichiarato: il ritorno immediato in serie B. Ad attendere Capomaggio e compagni c’è un ciclo terribile di cinque partite racchiuse nei prossimi quindici giorni. Un tour de force che svelerà il vero volto dei granata e che inizierà questa sera, all’Arechi, contro il Sorrento. Appena un mese fa i rossoneri di Mirko Conte eliminavano la Salernitana dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori seguita all’1-1 maturato nei 90’. Un passo falso che ancora brucia a mister Raffaele ed ai suoi calciatori, i quali vorranno prendersi la rivincita, a maggior ragione stasera. Infatti, per la prima volta da quando sono a Salerno, saranno spinti dagli impareggiabili tifosi granata, almeno in diecimila sugli spalti. Un dato che è l’ennesima dimostrazione che il salernitano, per coltivare la propria passione, non ne ha mai fatto una questione di categoria. Tra di loro ci sarà anche patron Iervolino, anch’egli affamato di vittorie e di rivincite. Tornando al match contro i costieri, la Salernitana dovrà per prima cosa scendere in campo con umiltà e con il giusto atteggiamento per evitare un’altra brutta figura dopo quella in Coppa. In ottica formazione, c’è l’imbarazzo della scelta per il tecnico Raffaele, il quale potrà contare su tutti gli effettivi in organico, inclusi i rinforzi arrivati nell’ultimo giorno di mercato. Tra i pali dovrebbe conservare la maglia numero uno Donnarumma, anche se Brancolini sta crescendo. In difesa il terzetto di centrali dovrebbe essere composto da Cabianca a destra, Golemic al centro e Coppolaro (o Anastasio) a sinistra. A centrocampo potrebbero esserci le novità più importanti. Quirini si candida all’esordio immediato sulla corsia di destra, con Villa che sarà riportato dalla parte opposta nella sua posizione naturale. In mezzo, intoccabile Capomaggio, doppio ballottaggio per le due maglie da mezzali: a destra se la contendono de Boer e Tascone, a sinistra Knezovic e Varone, con i primi leggermente favoriti. In attacco è bagarre per il ruolo di partner di capitan Inglese. Liguori, Ferrari, Ferraris ed Achik si giocano l’unico posto disponibile. Al di là di chi andrà in campo, dall’inizio o a gara in corso, sarà necessario vincere e convincere per lanciare un segnale forte. Al Catania ed a tutto il campionato.