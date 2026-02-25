Salernitana sotto torchio

di Marco De Martino

SALERNO – E’ ufficialmente iniziata l’avventura di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana. ieri la società granata ha ufficializzato l’ingaggio dell’esperto tecnico romano che ha firmato fino al 30 giugno 2026. Come anticipato già ieri, nella sua avventura in granata sarà accompagnato da Giuseppe Scurto, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Cosmi ieri pomeriggio ha poi diretto la sua prima seduta da tecnico granata: dopo una fase di attivazione e un lavoro aerobico, il gruppo ha svolto esercitazioni sul possesso palla, per poi concentrarsi sul lavoro tecnico-tattico. Nessun particolare problema in vista del big match con il Catania, almeno sul fronte degli infortunati: in infermeria restano Boncori e Inglese, che si sono dedicati ai rispettivi programmi atletici personalizzati, oltre ovviamente a Carriero che ha svolto terapie e lavoro in palestra. Per quanto riguarda la formazione anti Catania, non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti, con Cosmi che dovrebbe varare il 3-5-2 rispolverando Golemic in difesa, riportando Capomaggio a centrocampo ed affidandosi ad un tandem di attaccanti centrali. Poche varianti tattiche ma molti cambiamenti sul piano gestionale da parte di Cosmi, che ha deciso di mettere subito sotto torchio il gruppo, decidendo di programmare per oggi una doppia seduta di lavoro a partire dalle 10:30. Un provvedimento che mancava da inizio stagione alla Salernitana e che è il segnale del giro di vite che la Salernitana, con l’ingaggio dell’ex Perugia, ha voluto dare alla gestione tecnica, tattica ed atletica del gruppo. Intanto domani mister Serse Cosmi farà la sua prima uscita ufficiale davanti a taccuini, microfoni e telecamere. Il nuovo tecnico della Salernitana infatti incontrerà i giornalisti presso la sala stampa dello stadio Arechi in una conferenza di presentazione che inizierà alle 10:30 ed a cui dovrebbero partecipare anche il ds Daniele Faggiano e l’AD Umberto Pagano.