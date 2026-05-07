Salernitana, si entra nel vivo dei play off

di Marco De Martino

SALERNO – La febbre play off sta salendo vertiginosamente in casa Salernitana. Ieri sera si è conclusa la fase regionale dei play off di serie C, con tante conferme e qualche sorpresa: passano Casertana, Casarano, Campobasso, Pianese, Cittadella e Lecco, fuori Crotone, Juve NG e Cosenza. Oggi alle ore 12.30, con diretta su Sky Sport 24, ci sarà il sorteggio del tabellone presso la sede della Lega Pro, con la Salernitana che attende di conoscere il nome della prima avversaria assieme alle altre quattro teste di serie, ovvero Lecco, Renate, Ravenna e Potenza. Nel secondo turno faranno il loro ingresso anche Ascoli, Catania e Brescia.

PORTE APERTE ALL’ARECHI Ieri mattina intanto è arrivato l’appello accorato della Curva Sud Siberiano per riempire l’Arechi già dall’allenamento a porte aperte previsto per oggi Arechi con il Faiano, compagine militante nel campionato di Promozione, con calcio d’inizio fissato alle 15. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle 14 esclusivamente nel settore Curva Sud. Giornalisti, fotografi e persone con disabilità potranno accedere all’impianto attraverso il varco 2. I giornalisti potranno posizionarsi regolarmente in tribuna stampa; fotografi e persone con disabilità, ciascuna insieme al rispettivo accompagnatore, potranno accedere in Tribuna Verde sud. A seguire, mister Serse Cosmi incontrerà i giornalisti in conferenza presso la sala stampa per commentare a caldo la sfida di domenica prossima contro l’avversaria che sarà sorteggiata appena qualche ora prima.

L’APPELLO DELLA SUD Come detto la Curva Sud Siberiano ci sarà e l’ha comunicato ieri attraverso una nota pubblicata sui propri canali social: “Salerno: un abbraccio che non finisce mai. Giovedì ore 15:00 occorre esserci perché ci sono momenti in cui la presenza vale molto di più. Non sarà un semplice allenamento, sarà un momento fondamentale per stringerci attorno alla nostra squadra, per far sentire il calore, la passione e l’orgoglio. È il momento di fare quadrato, un solo cuore una unica voce. Ora non esistono singoli non esistono critiche, non esistono dubbi, esiste solo una maglia e un popolo che la difende e che non ha mai mollato. Invitiamo tutta la città, ogni tifoso granata, a essere presente. In vista dei playoff, abbiamo bisogno di tutti. Sul prato verde non scenderanno solo undici uomini, ma l’anima intera di una città che ha deciso di essere un tutt’uno con la sua squadra.Voce, cuore, appartenenza. Riempiamo la Curva Sud. Facciamo sentire cosa significa giocare per Salerno. Avanti Bersagliera!! Curva Sud Siberiano”.

COSMI TORCHIA IL GRUPPO Nel frattempo ieri la Salernitana ha svolto al Mary Rosy una intensa doppia seduta. Gli uomini di Cosmi in mattinata hanno svolto un lavoro fisico tra palestra e campo, mentre nel pomeriggio si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico e partitine a campo ridotto.