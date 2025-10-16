Salernitana, scontro tra titani

di Marco De Martino

SALERNO – Domenica prossima al Massimino sarà scontro tra titani. Catania e Salernitana si affronteranno nel primo round stagionale, la tappa iniziale di un duello che durerà, verosimilmente, fino al termine del campionato. Dopo nove giornate granata ed etnei, oltre ad essere in cima alla classifica, rispettivamente al primo ed al terzo posto, sono ai vertici anche delle speciali classifiche che raccolgono le statistiche del girone C della serie C. La formazione di Mimmo Toscano vanta la miglior difesa con soli cinque gol al passivo (media di 0,56 a giornata), mentre quella di Pino Raffaele ne ha subiti esattamente il doppio, dieci in nove turni (media di 1,11 a partita) ed è soltanto sesta. Anche nella graduatoria dei gol fatti la compagine rossoblù ha fatto meglio di quella granata, anche se di poco: sono 18 le reti siglate da Casasola e compagni (media di 2 gol a partita) contro le 16 di Inglese e soci (1,78 reti di media ogni 90’). Meglio del Catania ha fatto soltanto il Casarano, autore di 19 reti, mentre meglio della Salernitana, oltre agli etnei ed ai salentini, ci sono anche il Crotone (18 anche per i pitagorici) ed il Benevento (17 gol all’attivo). Il Catania giocherà il big match al Massimino, dove finora è stato quasi infallibile: 10 i punti conquistati per effetto delle tre vittorie e di un pareggio nelle quattro partite disputate, con il solo Benevento ad aver fatto meglio al Vigorito, con quattro vittorie su quattro. La Salernitana, dal canto suo, in trasferta è stata finora un autentico rullo compressore. Nelle quattro gare disputate lontano dall’Arechi, i granata hanno ottenuto 10 punti grazie alle tre vittorie contro Cosenza, Giugliano e Monopoli ed al pareggio strappato al Casarano. Grazie a questo ruolino di marcia la Salernitana è, assieme al Crotone, la formazione che in trasferta finora vanta il rendimento migliore. Insomma, domenica prossima al Massimino, tra Catania e Salernitana, ne vedremo delle belle…