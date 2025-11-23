Salernitana, Raffaele: Serve più lucidità - Le Cronache Salernitana
  • Novembre 23, 2025
Giuseppe Raffaele analizza con rammarico lo 1-1 dell’Arechi contro il Potenza.

 

Nella ripresa, secondo Raffaele, la squadra ha concesso troppo: “Il Potenza è bravo nelle ripartenze, lo sapevamo. La chiave è stata non riuscire ad andare in vantaggio. Sul pari abbiamo poi commesso un’ingenuità sull’ultimo fallo laterale che ha generato una ripartenza evitabile”.

Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortuni: “Villa ha subito una ginocchiata, Matino sembra abbia una distorsione. Le sostituzioni forzate hanno complicato la gestione”.

Soddisfatto della preparazione settimanale, Raffaele ha ribadito: “Siamo entrati spesso in area, ma dobbiamo imparare a essere più cinici. La pressione di dover vincere sempre non deve farci perdere equilibrio”.
[20:42, 23/11/2025] Chat Gpt: Infine, una stoccata alla direzione di gara: “Il rosso? Un’ingenuità nostra, ma il metro arbitrale è stato incoerente. Il Potenza avrebbe meritato più ammonizioni. Però non cerchiamo alibi, miglioriamo noi”.

Chiusura con fiducia: “Il rammarico resta, ma siamo protagonisti di un buon girone. Ora serve continuità e brillantezza per chiudere al meglio l’andata”.

