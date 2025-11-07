Salernitana, Prefettura: ospiti nella Nord superiore - Le Cronache Salernitana
Salernitana, Prefettura: ospiti nella Nord superiore
Rastrelli (FdI). “Su ormeggio abusivo Fico faccia chiarezza”
Cirielli, su autismo una task force della Regione
A Castel San Giorgio il ricordo di Peppino Soglia
Salernitana, Prefettura: ospiti nella Nord superiore

  • Novembre 7, 2025
  • 0
  • 63
  • 1 Min Read
Salernitana, Prefettura: ospiti nella Nord superiore

Parere favorevole al trasferimento del settore ospiti dello stadio Arechi nella parte superiore della Curva Nord. Lo ha decretato la commissione provinciale di vigilanza al termine della riunione che si è svolta questa mattina. Al tavolo, coordinato dalla Prefettura di Salerno, hanno partecipato amministratori e tecnici del Comune di Salerno, rappresentanti di vigili del fuoco, dell’Asl di Salerno ed altre autorità interessate alla questione.

Il progetto che ha ottenuto la validazione delle autorità di pubblica sicurezza prevede la sistemazione della tifoseria ospite – per un totale di 250 unità – nella zona centrale dell’anello superiore della Curva Nord. La soluzione prevede la separazione dell’ingresso dei tifosi dall’area di cantiere che, a breve, sarà allestita in via Allende. Dovranno, inoltre, essere allestiti i servizi igienici da mettere a disposizione dei tifosi ospiti (si potrebbe optare per bagni mobili).

