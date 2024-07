Salernitana, Petrachi su Moretti

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è sempre più votata alla linea verde. Dopo aver ingaggiato i millennials Gentile, Njoh e Tongya, il ds granata Gianluca Petrachi ha messo gli occhi su un altro classe 2002. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Moretti (nella foto) di proprietà della Triestina con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Alto 187 centimetri, abile nel gioco aereo ma capace di destreggiarsi anche nel ruolo di terzino destro, Moretti è cresciuto calcisticamente nella fiorente cantera dell’Inter prima di spiccare il volo nel professionismo. Nonostante la giovane età il centrale vanta già quasi 200 presenze in terza serie divise tra Novara, Pistoiese, Avellino e Triestina. Proprio con la formazione alabardata, nell’ultima stagione agonistica, ha mostrato enormi progressi ed attirato l’interesse di diversi club di serie superiore. Palermo e Cremonese hanno chiesto informazioni sul suo conto ma nelle ultime ore la corte della Salernitana si è fatta serrata ed alla fine proprio la società granata potrebbe spuntarla. Moretti vanta anche diverse presenze nelle nazionali giovanili azzurre Under 17 ed Under 18. Il cartellino costa relativamente poco, circa 300mila euro e l’affare potrebbe decollare nelle prossime ore, specialmente se Petrachi riuscisse a piazzare i tanti calciatori in uscita.

KASTANOS VERSO VERONA Mentre per Pirola e Dia non si registrano novità importanti, nelle ultime ore l’Hellas Verona è tornato alla carica per Grigoris Kastanos. Alla fine l’affare si farà con la Salernitana che chiede solo denaro per il cipriota, dunque senza le contropartite tecniche offerte dagli scaligeri. In uscita c’è anche Lassana Coulibaly per il quale si potrebbe riproporre a breve la possibilità di approdare al Monza soprattutto se il club brianzolo dovesse cedere il capitano Pessina alla Fiorentina dell’ex tecnico Raffaele Palladino. Petrachi vorrebbe trattenere Maggiore ma nelle ultime ore il Genoa si è rifatto sotto riproponendo uno scambio con Aramu.