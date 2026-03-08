Salernitana, nervi tesi tra Tascone ed i tifosi

modi di non permettere al Latina negli ultimi convulsi minuti di avvicinarsi alla porta difesa da Donna- rumma.

Poi alla fine i soliti cori degli ultras contro la squadra anche se aveva vinto e il pa- tron Danilo Iervolino. E il terzo posto non è stato riavvi- cinato visto che anche il Co- senza ha vinto la sua gara interna contro l’Altamura aspettando il prossimo turno, il trentaduesimo, quando si giocherà a Crotone un’altra gara determinante senza Ca- pomaggio, Golemic e anche Anastasio che è stato ammo- nito, era in diffida, e sarà squalificato.

Ultima nota a margine della giornata, la brutta scena che ha visto come protagonista il centrocampista Tascone il quale, all’uscita dallo stadio Arechi, ha avuto un confronto dai toni molto accesi con un gruppetto di tifosi che gli ave- vano fatto notare l’errore che ha poi generato la reazione scomposta da parte del cal- ciatore, fermato dal direttore sportivo Daniele Faggiano che si trovava nei pressi ed è intervenuto prontamente per riportare la calma. Un fatto grave che denota, in alcuni calciatori della Salernitana, un nervosismo eccessivo ed immotivato.