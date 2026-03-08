Bicchielli (FI), solidarietà a Scopelliti, stop odio sui social - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cavese, vittoria pesante
Salernitana, nervi tesi tra Tascone ed i tifosi
Bicchielli (FI), solidarietà a Scopelliti, stop odio sui social
Violenza donne: il coraggio di Laura, da denuncia nasce forza
Attualità

Bicchielli (FI), solidarietà a Scopelliti, stop odio sui social

  • Marzo 8, 2026
  • 0
  • 150
  • 1 Min Read
Bicchielli (FI), solidarietà a Scopelliti, stop odio sui social
“Esprimo la mia piena solidarietà a Francesca Scopelliti, presidente dei comitati Cittadini per il Sì, bersaglio in queste ore di attacchi e insulti sui social per il suo impegno nella campagna referendaria sulla giustizia. Il confronto democratico è legittimo e necessario, ma non può mai degenerare in aggressioni personali o in campagne d’odio”.
Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia.
“Francesca Scopelliti porta avanti da anni una battaglia di civiltà per una giustizia più giusta e per il rafforzamento delle garanzie dei cittadini. A lei va il rispetto dovuto a chi si espone nel dibattito pubblico con coraggio e responsabilità. Le intimidazioni e gli insulti non fermeranno il confronto sui contenuti e sulle riforme di cui il Paese ha bisogno”.
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013