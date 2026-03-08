Bicchielli (FI), solidarietà a Scopelliti, stop odio sui social

“Esprimo la mia piena solidarietà a Francesca Scopelliti, presidente dei comitati Cittadini per il Sì, bersaglio in queste ore di attacchi e insulti sui social per il suo impegno nella campagna referendaria sulla giustizia. Il confronto democratico è legittimo e necessario, ma non può mai degenerare in aggressioni personali o in campagne d’odio”.

Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia.

“Francesca Scopelliti porta avanti da anni una battaglia di civiltà per una giustizia più giusta e per il rafforzamento delle garanzie dei cittadini. A lei va il rispetto dovuto a chi si espone nel dibattito pubblico con coraggio e responsabilità. Le intimidazioni e gli insulti non fermeranno il confronto sui contenuti e sulle riforme di cui il Paese ha bisogno”.