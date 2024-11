Salernitana – Juve Stabia, cambia l’orario?

Potrebbe cambiare l’orario di disputa del derby campano tra Salernitana e Juve Stabia. In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive la Questura di Salerno ha richiesto l’anticipo dalle ore 17:15 alle 15 della partita Salernitana-Juve Stabia, in programma domenica 15 dicembre.

Il parcheggio dello stadio Arechi è tra quelli previsti dal Comune di Salerno per la sosta degli autobus turistici in arrivo in città per Luci d’Artista, motivo per cui insorgere problematiche a fine partita con ingorghi e rallentamenti del traffico difficilmente gestibili.

In attesa di eventuali restrizioni per quanto riguarda la partecipazione al match da parte della tifoseria ospite, vista la rivalità accesa con quella di casa, la Questura ha fatto richiesta di anticipo dell’orario di disputa del match ed ora si attende il parere da parte della Lega B.