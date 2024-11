Migranti: prefetto Salerno, saranno tutti ospitati in Campania

“Abbiamo calibrato l’arrivo della nave proprio in funzione delle condizione meteorologiche cercando di evitare di farli stare troppo in mare, con il rischio di mare grosso. Tutte le indicazioni che avevamo avuto, sembrano essere confermate. Si tratta di 33 siriani, due donne e tre minori non accompagnati. Saranno tutti collocati e accolti nei Centri di accoglienza straordinaria delle province della Campania, gestite dalle Prefetture. Le condizioni di salute sembrano siano buone, non si evidenziano criticità. Al momento ancora non conosciamo le loro storie personali. In un secondo momento potremmo capire se qualcuno ha bisogno di assistenza psicologica e se ci sarà bisogno di intraprendere qualche percorso di particolare attenzione”. Così il prefetto di Salerno Francesco Esposito ha commentato lo sbarco avvenuto questa mattina al Porto di Salerno