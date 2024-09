Salernitana in Coppa, dentro o fuori

di Enzo Sica

SALERNO – Tutti abili ed arruolabili e, dunque, convocati per questa trasferta valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia al Bluenergy stadium di Udine contro la squadra guidata dall’austriaco Runjaic e della quale, probabilmente, la Salernitana ne avrebbe fatto volentieri a meno vista come è ravvicinata la prossima partita dopo aver giocato domenica scorsa a Reggio Emilia. Quella di oggi pomeriggio è gara secca contro i friulani (chi vince va avanti e ci potrebbe anche essere il pericolo dei tempi supplementari) con l’obiettivo in caso di vittoria di affrontare l’Inter nel doppio confronto del 4 e 12 dicembre prossimo. Dunque per Martusciello ed i suoi ragazzi questa è una ghiotta occasione da non perdere in questo tardo pomeriggio friulano (fischio di inizio ore 18,30). Saranno pochi i tifosi granata presenti sugli spalti dello stadio friulano (solo 134 biglietti staccati) e molti di loro raggiungeranno Udine dalle Regioni del nord ma vogliono vedere in campo una squadra che, come ha ampiamente dimostrato in campionato a Reggio Emilia, ha buone credenziali per potersi chissà? regalare anche questo superamento del turno. Bisogna tener conto che i padroni di casa sono reduci dalla batosta rimediata a Roma (3 a 0 il risultato finale per i giallorossi) per cui cercheranno certamente contro la Salernitana di potersi regalare un sorriso di fronte ai propri sostenitori. Martusciello manderà in campo molte seconde linee per cui anche con un occhio rivolto alla prossima partita di campionato, quella di domenica prossima alle 15 contro il Catanzaro, allo stadio Arechi, manderà in campo chi è meno affaticato tranne gli infortunati Sfait e Tongya che sono rimasti in città.

Dunque un banco di prova da non sottovalutare quello di oggi pomeriggio perchè si vedrà sul terreno di gioco una Salernitana sempre motivata ed in grado di non arrendersi al cospetto dei bianconeri di casa anche loro con in campo molte seconde linee. Per i granata, dunque, largo a chi ha giocato di meno in queste prime gare di campionato. Difesa che potrebbe vedere in campo dal primo minuto Ghiglione dopo il lungo stop per infortunio e rivedere magari anche Jaroszynski, il terzino polacco tornato a Salerno e che ha espresso grande voglia di mettersi a disposizione del tecnico Martusciello. Qualcosa cambierà anche a centrocampo anche se c’è curiosità di rivedere in campo se non dal primo minuto ma a gara in corsa anche il francese Reine-Adelaide che è davvero un elemento con grandissime capacità tecniche ed ha dimostrato già di essere un acquisto di prim’ordine del direttore Petrachi. Ma anche Verde e Soriano stanno acquisendo la forma migliore così come Dal Monte che con Hrustic e Tello potrebbero iniziare la gara di Udine. In attacco oggi si punterà molto su Torregrossa sfortunato nell’ultimo minuto di Reggio Emilia su quella parata eccezionale di Bardi che poteva regalare i tre punti alla Salernitana e non è escluso che Braaf e Kallon (che potrebbe tornare in coppa dopo i quattro turni di squalifica in campionato) possano accompagnarlo nel trio iniziale ad Udine. Un esame importante quello contro la squadra friulana, anche se si tratta della competizione tricolore, per capire quanto di buono questa squadra possa fare nel prosieguo della stagione nel torneo di serie B. Ora, crediamo, c’è solo bisogno di concretizzare quanto di buono è stato fatto finora in campionato anche se i solo sette punti attuali la dicono lunga su come possa essere arrabbiata questa squadra visto che poteva almeno avere qualche punto in più ed essere già nella parte sinistra della classifica.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Bronn, Velthuis, Jaroszynski; Tello, Hrustic, Maggiore; Kallon, Torregrossa, Braaf. All. Martusciello

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Giuseppe Di Giacinto (sez. Teramo) – Claudio Barone (sez. Roma 1). IV Ufficiale: Luca Zufferli (sez. Udine). Var: Antonio Di Martino (sez. Teramo). AVar: Massa (sez. Imperia).

DIRETTA TV IN CHIARO SU CANALE 20 MEDIASET