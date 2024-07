Salernitana, il Milan offre l’attaccante Nasti

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana si ferma per due giorni sul campo, ma accelera sul mercato. Il ds granata Gianluca Petrachi è salito a Milano per provare a chiudere le tante trattative, in entrata ed in uscita, imbastite in questi giorni ed a consegnare così un gruppo più completo a Giovanni Martusciello alla ripresa della preparazione, tra circa 48 ore in quel di Matera.

SCAMBIO CON IL VERONA Ieri sera è arrivata la prima ufficializzazione che era già nell’aria da giorni: Ikwuemesi si è trasferito a titolo definitivo all’OH Leuven per quasi due milioni più bonus sulla futura rivendita. Il prossimo affare in dirittura d’arrivo è quello che porterà Grigoris Kastanos all’Hellas Verona. In cambio dalla società scaligerà arriverà in granata l’attaccante esterno classe 2001 Kallon. Quest’ultimo era stato promesso alla Carrarese ma Petrachi ha provveduto a dirottare in Toscana Jimenez liberando così l’ex Genoa che potrà così accasarsi alla Salernitana, con Kastanos che farà il percorso inverso. Alla società granata andrà anche un conguaglio in denaro. Petrachi ha individuato Cesar Falletti come possibile sostituto del partente cipriota. L’uruguaiano della Cremonese può rappresentare la soluzione ideale per il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Martusciello: l’ex Ternana non è incedibile e l’affare con la Cremonese potrebbe chiudersi rapidamente. Più difficile, ma non impossibile, arrivare anche all’altro grigiorosso che piace a Petrachi, ovvero il terzino destro Ghiglione. Per il reparto offensivo, dopo gli innesti di Tongya, Dalmonte e quasi certamente Kallon, la Salernitana cerca un centravanti. E’ stato proposto il talentuoso Marco Nasti, classe 2003 ma già con due esperienze importanti in B al Cosenza ed al Bari. Il Milan lo cederebbe volentieri in prestito, la Salernitana ci sta seriamente pensando. Ore cruciali, infine, anche per il destino di Boulaye Dia: la pista Lazio sembra la più concreta.