Pontecagnano. Il sindaco Lanzara: Alberi, stop alle polemcihe

di Erika Noschese

Un anno del Lanzara bis, tracciamo un bilancio?

«Bilancio positivo, visto che sono stato riconfermato con un ampio consenso. A parte gli scherzi, è stato un anno importante, di grandi soddisfazioni ma di enorme lavoro. Non ci siamo fermati, come volevamo evidenziare sostenendo la campagna elettorale in tuta ginnica. Abbiamo ripreso da subito e lo abbiamo fatto forti dell’approvazione dei cittadini, con i quali e per i quali abbiamo portato avanti grandi progetti, come quelli legati all’edilizia scolastica o l’inaugurazione dell’aeroporto, che ha rappresentato il raggiungimento di un risultato epico, che resterà alla storia di questa e delle vicine città».

Sindaco, a Pontecagnano una spiaggia accessibile per tutti…

«Anche con le Politiche Sociali si è lavorato inverosimilmente. La spiaggia accessibile, la prima a Pontecagnano Faiano, è un traguardo notevole, che riconosce le pari opportunità vere, non quelle degli slogan da manifesto. Un’altra giornata indimenticabile, l’ennesimo sogno realizzato che mette le persone con disabilità nelle condizioni di vivere un’esperienza spesso negata: l’accesso al mare. Sono grato a chi si è speso per questo progetto: mi ha commosso sentire i commenti della comunità, percepirne l’approvazione, percepire che stiamo procedendo bene».

Quali sono i progetti in programma per il futuro?

«Dare seguito al progetto del Masterplan; potenziare gli strumenti per il turismo nella fase successiva all’apertura dello scalo; continuare a modernizzare gli istituti scolastici; concretizzare nuove opere pubbliche: la lista è lunga ed articolata, ma l’audacia non ci manca. Abbiamo dimostrato che possiamo farcela, anche laddove ci sono ostacoli all’apparenza insormontabili. Si chiama volontà politica e credo non ci manchi».

La sua maggioranza si è allargata con l’ingresso del consigliere Vecchione.

«Sul consigliere Marco Vecchione posso dire che abbiamo una certa convergenza su molte idee, soprattutto in virtù del fatto che al momento ha aderito al partito Azione, che è parte integrante della coalizione di governo visto che si è proposto con una propria lista alle amministrative di circa un anno fa. Ovviamente nei prossimi mesi si avvierà un confronto tra le forze politiche di maggioranza per consentirgli di poter fare la migliore scelta possibile o meglio la scelta più opportuna. La maggioranza si fonda su un accordo di coalizione molto forte che parte ovviamente dai programmi che hanno portato alla vittoria elettorale. Quindi come siamo abituati ci misureremo sul programma elettorale».

Verde pubblico, non mancano le polemiche da parte dell’opposizione…

«Ha detto bene: le polemiche. Non le critiche costruttive e ragionate, ma i pretesti per innalzare il livello del conflitto. Il taglio degli alberi è avvenuto a fronte di uno studio condotto da esperti, i quali avevano riscontrato nelle piante problemi ed anomalie. Abbiamo optato per la sicurezza, non senza rammarico. Detto questo: abbiamo ammodernato un’area che non veniva sottoposta da interventi da anni. Abbiamo consegnato alla città un luogo importante, che oggi appare più funzionale e dignitoso. Credo che anche lì abbiamo fatto un buon lavoro, cercando di ottimizzare fondi e risorse».

Lei è tra gli amministratori che fin da subito ha sostenuto la battaglia del governatore De Luca per lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione. Alla luce di ciò non le sembrano eccessivi oltre 400.000 € per la festa di compleanno di Sophia Loren?

«Non mi occupo di feste di compleanno, mi occupo della mia città e di andare avanti per il lavoro che gli elettori ci hanno affidato».

Contratto di fiume: dopo un anno qual è la situazione?

«Anche in questo caso, siamo alla ricerca di finanziamenti ed a breve ne otterremo per dare concretezza a delle idee che coltiviamo da tempo. Tutto richiede sacrificio, lungimiranza ed il momento giusto. Non molto lontano, daremo una svolta anche a questa realtà».