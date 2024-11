Salernitana, il Bari vince con due gol

SALERNO – Il Bari passa all’Arechi e sulla Salernitana di Martusciello s Serviva una vittoria, non è arrivato neppure un pareggio, bensì la terza sconfitta casalinga della stagione. La classifica inizia ora davvero a preoccupare e l’avventura del tecnico ex Empoli potrebbe davvero essere giunta al capolinea. Il match col Bari, d’altronde, non fa altro che confermare i tanti difetti ei pochi pregi della squadra granata. Martusciello prova a ridisegnare la squadra con una sorta di 4-3-1-2 con Soriano alle spalle della coppia formata da Verde e Wlodarczyk. Il piano cambia subito per l’infortunio di maggiore ma al di là dei numeri, dei giocatori e degli schieramenti questa squadra attraversa un momento di difficoltà indiscutibile. Al di là dei dati che può enunciare il tecnico, resta il fatto che la Salernitana della ultime dieci partite ne ha vinta una sola. Una squadra in difficoltà che ha perso decisamente la brillantezza e la spensieratezza di inizio stagione, accartocciandosi e intristendosi. Il primo tempo dei granata è la fotocopia esatta degli ultimi match e fotografa alla perfezione il momento negativo della squadra. Possesso palla ma nessuna idea. Pochi uomini a riempire l’area avversaria, gioco lento ed orizzontale senza nessun inserimento dei centrocampisti o degli esterni. Manovra lenta e cervellotica quella della Salernitana che praticamente arriva sempre sui trenta metri avversari e poi perde lucidità non avendo particolari soluzioni per mettere in difficoltà la squadra pugliese. Il Bari non soffre ma attende il momento di piazzare l’affondo decisivo. Cosa che avviene puntualmente con una giocata semplice ed efficace. Dorval se ne va sulla sinistra crossa per Oliveri che trova Lasagna a due passi dalla porta con la difesa granata praticamente ferma. Dopo solo tre minuti Verde lascia sul posto l’ex Mantovani ma si fa ipnotizzare dall’altro ex di turno Radunovic. Gol sbagliato e puntuale arriva la beffa del gol subito: questa volta Dorval pesca Novakovich che da pochi passi mette dentro il gol del 2-0. Sul finire del tempo su cross di Soriano, accesosi a tratti, Wlodarczyk di testa trova la risposta del portiere del Bari. Nella ripresa Martusciello ha provato a ridisegnare la squadra togliendo Amatucci ma lasciando Tello e il nervoso Stojanovic passando alla difesa a tre lasciando a Hrustic i compiti di play. Proprio il tiro dell’australiano è il brivido che apre la seconda frazione. Il Bari preferisce controllare non riuscendo più a tenere palla in fase offensiva, alimentando le speranze della squadra di Martusciello che soprattutto con Ghiglione a destra trova più spazi. Per premere, preme la squadra di Martusciello che colleziona corner ma si perde sempre nel momento dell’ultimo passaggio. Così è difficile fare gol, difficile essere pericolosi pensare di riaprire il match. Non avviene infatti e la Salernitana esce dal campo tra i fischi e a testa bassa.

SALERNITANA-BARI 0-2

SALERNITANA (4-3-1-2): Fiorillo; Stojanovic (46’ Ghiglione), Ruggeri, Ferrari, Njoh; Tello, Amatucci (46’ Bronn), Maggiore (12’ Hrustic); Soriano (64’ Braaf); Verde, Wlodarczyk (64’ Simy). A disposizione: Corriere, Salvati, Gentile, Velthuis, Kallon, Dalmonte, Sfait. All: Martusciello

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Simic; Oliveri, Maita, Benali (86’ Obaretin), Dorval (56’ Favasuli); Sibilli (56’ Lella); Novakovich (86’ Favilli), Lasagna (69’ Sgarbi). A disposizione: Pissardo, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Vicari, Saco. All. Longo

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Rossi di Biella-Biffi di Treviglio. IV Uomo: Mucera di Palermo. VAR: Minelli di Varese. Assistente VAR: Serra di Torino)

MARCATORI: 29’ Lasagna, 36’ Novakovich

NOTE: Spettatori 18740 (quota abbonati 4563), 2000 dei quali provenienti da Bari. Ammoniti: Stojanovic (S), Benali (B), Mantovani (B), Favilli (B). Calci d’angolo: 9-2 (0-1pt). Fuorigioco 2-3. Recupero 2’+2’pt, 5’ +1’st.