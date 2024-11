LineWork, la realtà digitale

tUna realtà alternativa, digitale che l’obiettivo di essere un “contenitore alimentare” destinato a chi vive momenti di difficoltà. Si può sintetizzare così Linework, una tecnologia digitale che protegge la vita sociale di ciascun individuo. Ideato e realizzato da Noel Damien Foti, nome francese e cognome originario di Fossato Ionico che ha messo in piedi una vera e propria cryptobanca. Linework lancia a riguardo entro fine anno i primi finanziamenti cripto erogati in meno di 24 ore senza necessità di dare garanzie, buste paga, anche a destinazione di chi è “segnalato in banca d’Italia o simile, per dare un vero potenziale di controllo delle proprie vite nonché l’autonomia di acquistare, agire, studiare, crescere, viaggiare e auto finanziarsi o semplicemente per fare piacere, “Una idea nata nel periodo della pandemia quando mio fratello, parrucchiere, è rimasto senza lavoro. Io, programmatore informatico, un po’ per gioco ho messo a disposizione le mie competenze e i risparmi di una vita per realizzare una piattaforma digitale, un modo per evadere dalla realtà”, ha spiegato Noel Damien. La piattaforma, ad un certo punto, prende vita ma risorse e competenze forse non bastano e così bisogna ampliare il team. “Piano piano tutto prende forma: il lavoro di squadra risulta essere prezioso e oggi Linework con sedi a New York, Delaware, Miami, Vietnam, Nigeria, Lussemburgo, El Salvador con uffici di rappresentanza in Italia e in Francia, e con un risultato operativo nel 2024 di pari 185 milioni di dollari e più di 120 collaboratori, e dopo aver acquistato il famoso Hotel Continental della serie “John Wick” a Wall Street per dare impatto alla sua campagna pubblicitaria mondiale, appresta ad essere una società quotata in borsa a New York”, ha spiegato l’ideatore che oggi vive tra l’America e l’Italia per permettere alla piattaforma di essere conosciuta a livello nazionale e internazionale. Linework oggi unisce diverse app e siti: i social e una alternativa digitale del noto Amazon: le persone possono mettere a disposizione le loro competenze, le loro capacità e di pari passo acquistare da altri. “Mi piace ricordare che la mia è una piattaforma che garantisce in qualche modo la sopravvivenza perché si vendono anche alimenti. Sono consapevole che la beneficenza si fa in silenzio ma con la piattaforma abbiamo aiutato centinaia di giovani ucraini nel periodo della guerra. Abbiamo permesso loro di avere una entrata per permettere alle loro famiglie di andare avanti in un periodo di grande difficoltà – ha aggiunto – Oggi abbiamo utenti in tutto il mondo, pari al milione, anche in provincia di Salerno con un bacino importante dove più di 172 azionisti di Linework sono presenti, nei Picentini ma siamo ambiziosi, vogliamo andare oltre”. Linework oggi è sponsor di iniziative importanti anche nel salernitano: “partiamo e puntiamo sugli ultimi, su chi non ha nessuno che crede in loro. Ecco perché abbiamo deciso di Sponsorizzare sagre, manifestazioni, eventi che vedono protagonisti i giovani che altrimenti non avrebbero possibilità di dimostrare il loro valore”, ha detto ancora Noel Damien che di recente è stato a Giffoni per incontrare il patron del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi e avviare un progetto di collaborazione anche in vista della prossima edizione della kermesse 2025 con un piano di comunicazione nei 39 paesi coperti dal Giffoni Film Festival tutto l’anno quando Linework copre già da se 52 paesi operativi. “La scommessa vincente del Giffoni è preziosa, stare a contatto con i ragazzi e i giovani per insegnare loro a non mollare mai, a non arrendersi. È questo il mio leit motiv ed è ciò che voglio insegnare alle persone che scelgono di entrare a far parte della grande famiglia di Linework: mai arrendersi perché anche dai momenti peggiori possiamo tratte occasioni di riscatto. Nel 2025, Linework costruirà il suo centro operativo globale in provincia di Salerno per ospitare il suo centro dati (datacenter), il servizio cliente, la logistica, e un pool di competenze tecniche dove assumerà pari a 450 persone sul bacino Campano esclusivamente.