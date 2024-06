Salernitana. Iervolino cede ma resta. Tutti i dettagli

di Marco De Martino

SALERNO – La luce in fondo al tunnel. Almeno così pare. Danilo Iervolino (nella foto con l’AD Milan) avrebbe finalmente chiuso l’accordo con la Brera Holdings per il passaggio delle quote azionarie al fondo italo-americano. L’operazione dovrebbe essere ratificata ufficialmente per una cifra attorno ai 22 milioni di euro pagabili in quattro rate e che prevederà un accordo particolare. La prima rata incassata da Iervolino, ovvero circa 6 milioni di euro, sarà reinvestita dall’imprenditore di Palma Campania all’interno del fondo. Operazione che gli permetterà di diventare lui stesso investitore della Brera Holdings restando, così, all’interno del club granata.

IL RUOLO DI MILAN Il ruolo di massimo dirigente della Salernitana sarà ricoperto dall’attuale Amministratore Delegato Maurizio Milan che avrà il compito di fare da raccordo tra Iervolino e la Brera Holdings. Insomma, Iervolino cede ma rimane all’interno della Salernitana: l’unico aspetto da chiarire è se lo farà da interprete principale o da comprimario. La permanenza di Milan, con un incarico ancor più importante rispetto a quello attualmente ricoperto, lascia presupporre che a passare sia la prima ipotesi.

IERVOLINO SI DEFILA Com’è inquadrabile l’operazione di Iervolino? L’imprenditore palmese non è nuovo a questo genere di iniziative. Basti pensare a quella con l’Università Pegaso oppure a quella più recente con il Gruppo L’Espresso. Con la Salernitana dovrebbe avvenire una manovra simile che permetterà a Iervolino di rimanere nell’ambito del club, defilandosi però dalla stressante vita da presidente. Non è un mistero infatti che il patron abbia sofferto, e non poco, per gli attacchi ricevuti dalla piazza durante tutto l’arco di questa disastrosa stagione. Così facendo Iervolino potrà lavorare a fari spenti, cercando di portare avanti il proprio progetto (creazione di strutture, investimenti sul digitale e sul marketing, gestione sostenibile, e così via) che finora, per un motivo o per un altro, durante questi due anni e mezzo è rimasta solo un’utopia.

CHIUSURA NEL WEEK END Quando ci sarà la sospirata chiusura della lunga ed estenuante trattativa? La domanda che assale i tifosi granata, giunti ormai all’esasperazione dopo un campionato tremendo ed una primavera in attesa degli eventi, è d’obbligo. Tra domani e sabato potrebbe finalmente esserci l’annuncio della felice conclusione della telenovela. Non è ancora chiaro se verrà organizzata una conferenza stampa in città, ma è auspicabile che ciò avvenga soprattutto per conoscere i rappresentanti della Brera Holdings, finora rimasti nell’anonimato più assoluto. In ogni caso l’attesa sta per terminare. La Salernitana sta finalmente per conoscere il proprio futuro.