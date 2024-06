Nocera Superiore. D’Acunzi sopra le liste, Bisogno sotto

Entra nel vivo la campagna elettorale per il secondo turno, turno di ballottaggio, tra i candidati sindaci Enrico Bisogno e Gennaro D’Acunzi. Dopo il lavoro degli esperti sull’eventuale formazione del consiglio comunale, attraverso il metodo D’Hondt, non mancano le strategie che i due contendenti alla poltrona di sindaco hanno già messo in campo per la vittoria al secondo turno. È nuovamente campagna elettorale e l’avvio di trattative, in particolare con gli altri due candidati sindaci, non è certo un segreto di Stato. Radio marciapiede fa sapere che la promessa della presidenza del consiglio comunale all’opposizione potrebbe essere una delle tante partite in corso, oppure la concessione di qualche assessorato. Queste le indiscrezioni che circolano in queste ore. Un dato invece certo è quello relativo alle preferenze dei quattro candidati sindaci. Gennaro D’Acunzi supera le sue liste di oltre 300 voti, mentre il suo avversario al ballottaggio, Enrico Bisogno, è sotto di oltre 100 voti. In queste ammistrative anche Gaetano Montalbano va sopra le liste di oltre 300 voti, stessa cosa per Rosario Danisi ma con oltre un centinaio di voti. Non è mancata qualche precisazione sulla campagna elettorale, in particolare dal fronte della lista esclusa della coalizione Bisogno, “Comunità Italia Nocera Superiore”. A parlare via social, Raffaele Satiro, consigliere comunale uscente ed ex assessore: “Come è noto a tutti voi, non ho potuto partecipare in prima persona (insieme ad altri amici della lista comunità Italia /nocera superiore) a questa competizione elettorale e questo, per mia precisa scelta, anche se tradito, scippato e soprattutto ferito al cuore e dato che per senso di onestà, correttezza e altruismo abbiamo e daremo ugualmente il nostro contributo fino alla fine (ballottaggio compreso) a prescindere, al nostro candidato Enrico Bisogno e, pertanto, ho ritenuto corretto e rispettoso riservare questo momento per scrivere questo post e che non potesse neanche lontanamente avere un significato o un messaggio politico”. Satiro ha ringraziato i dipendenti comunali e tutti gli amici che hanno intrapreso con lui il percorso politico di “Comunità Italia”. L’ex consigliere non resterà fermo, continuerà a lavorare per la città: “E’ giusto che io precisi (anche per soddisfare le curiosità) che per quanto riguarda il sogno del mio “Laboratorio Politico di un Agro Unito in rappresentanza e sostanza” continuerà, nonostante sia rimasto escluso (non per mia volontà) da questa competizione elettorale. Lo preciso anche e soprattutto perché non vengano a me attribuiti meriti e/o demeriti”. Insomma, un endorsement per il candidato Bisogno molto significativo. Riguardo al fronte D’Acunzi giunge l’assist del collega Attilio Barbarulo, il medico molosso ben voluto dai tifosi rossoneri e dalla comunità nocerina, che non ha fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza al collega in procinto di diventare sindaco. Giuseppe Colamonaco