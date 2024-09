Salernitana, i dubbi di formazione

di Marco De Martino

SALERNO – Martusciello sceglie la continuità per tornare alla vittoria. La formazione della Salernitana che scenderà in campo domani pomeriggio all’Arechi per affrontare il Catanzaro ricalcherà quasi per intero quella che ha pareggiato la scorsa settimana sul campo della Reggiana. Uno, al massimo due i cambi nell’undici che partirà titolare rispetto a quello schierato al Mapei Stadium sette giorni fa. Uno dei segnali in tal senso è arrivato già mercoledì scorso ad Udine, quando Martusciello ha deciso di mandare in campo tutte le seconde linee a sua disposizione. Ora, a poche ore dalla delicatissima sfida contro i calabresi, il trainer originario di Ischia sembra orientato verso la riconferma in blocco dello schieramento che ha giocato a Reggio Emilia.

LE POSSIBILI SCELTE ANTI-CATANZARO Tra i pali, davanti a Sepe, conferme in vista per Stojanovic a destra e per Njoh a sinistra, con Ghiglione e Jaroszynski che dovranno ancora mordere il freno dopo l’esordio stagionale da titolari in Coppa Italia. Al centro è sicuro del posto Gianmarco Ferrari, mentre accanto a lui Dylan Bronn è insidiato dal giovane Ruggeri. Dopo essere rimasto a guardare in queste battute iniziali, l’ex capitano della Primavera della Lazio ha sfoderato una prestazione gagliarda a Udine che gli ha consentito di scavalcare nelle gerarchie l’olandese Velthuis, ancora una volta disastroso in Friuli. La sensazione è che alla fine a spuntarla sarà comunque il tunisino. A centrocampo si viaggia verso la riconferma del trio formato da Amatucci, Maggiore e Reine-Adelaide, anche perchè Soriano non ha ancora fornito le necessarie garanzie per affidargli una maglia da titolare ma anche perchè Hrustic dovrebbe essere riconfermato in posizione di esterno destro d’attacco. Questa posizione ha consentito a Martusciello di trovare un certo equilibrio tra i reparti visto che l’australiano è più avvezzo a sacrificarsi in copertura rispetto a Verde ma anche più bravo a cucire centrocampo ed attacco grazie alle sue qualità da rifinitore. Il tridente sarà poi completato a sinistra da Braaf, a caccia del riscatto dopo gli errori in zona gol contro la Reggiana, e da uno tra Simy, Wlodarczyk e Torregrossa al centro dell’attacco. Nelle ultime due uscite in campionato Martusciello ha sempre schierato il polacco dal 1′ ma la condizione psico-fisica del nigeriano potrebbe farlo propendere per un avvicendamento tra i due. Più dietro c’è il terzo incomodo Torregrossa che quasi certamente entrerà a gara in corso come accaduto da Mantova in poi. Ad ogni modo la rifinitura di oggi servirà a Martusciello per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

LA SEDUTA DI IERI Nella seduta svolta ieri pomeriggio i granata hanno aperto l’allenamento con una fase di attivazione seguita da un lavoro tecnico-tattico. Fisioterapia e lavoro differenziato per Franco Tongya e Andres Sfait. La seduta di rifinitura in vista della gara contro i calabresi è fissata per le 15:30 al sempre al centro sportivo Mary Rosy.