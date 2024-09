Provenza: «Sia istituito il Garante dei Disaviloi»

di Arturo Calabrese

C’è una nuova proposta al consiglio comunale di Giuseppe Provenza, capogruppo di opposizione del Gruppo Misto. Questa volta, l’attenzione si concentra sui cittadini diversamente abili che a Battipaglia non vivono di certo come tutti gli altri, anche a causa di numerose barriere architettoniche.

«Su sollecitazione di Forza Italia giovani – dice il consigliere – chiedo che venga istituita l’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità». Provenza lo fa con una mozione che dovrebbe essere discussa in assise. «Al comune di Battipaglia – spiega – non esiste ancora la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, pertanto, si rende necessario dotare il nostro comune di tale autorità. A tal fine, lo scrivente riceveva apposita richiesta e sollecitazione di deliberazione da parte del movimento politico Forza Italia Giovani di Battipaglia».

Il consigliere entra poi nello specifico: «Il Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità ha il compito contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta, assicurando che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti e libertà fondamentali, promuovendo l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite – le sue parole – svolge la propria azione a tutela delle persone disabili che siano residenti sul territorio nel Comune di Battipaglia in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale nazionale, regionale, dallo Statuto comunale e da un apposito regolamento.

Tale figura svolge un’importante funzione sociale, dalla quale non si può prescindere, in quanto diretta alla promozione dell’inclusione ed al superamento delle disparità».

Il rappresentate dell’opposizione chiede quindi al consiglio comunale di deliberare impegnando la sindaca e la giunta comunale ad adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti tecnico-amministrativi e di indirizzo finalizzati ad istituire presso il comune di Battipaglia l’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità, modificando lo Statuto del comune e adottando un apposito regolamento che disciplini la nomina del garante, il suo funzionamento, i profili procedurali relativi all’attività dal medesimo esercitata ei diritti e doveri spettanti».

Provenza, inoltre, si è fatto più volte portavoce proprio dei diritti dei disabili anche con una recente interrogazione che riguarda la spiaggia cosiddetta accessibile che però di accessibile ed inclusiva aveva ben poco. Interrogazione che però non è stata trattata e né lo sarà nel prossimo consiglio, convocato per lunedì. Non rientra, infatti, nei punti all’ordine del giorno.