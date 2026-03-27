Salernitana, dopo 18 anni a Potenza

di Fabio Setta

SALERNO – Dopo 18 anni torna la sfida tra Potenza e Salernitana. Domenica al Viviani si giocherà la ventesima sfida tra i due club in terra lucana, con un bilancio assolutamente in equilibrio: sei vittorie per i padroni di casa, sette pareggi e sei successi della Salernitana, due dei quali nelle ultime due gare giocate. La storia di questa sfida che ha caratterizzato soprattutto gli anni Sessanta e Settanta, inizia nella stagione 34/35. I padroni di casa giocano ancora con la denominazione originaria di Sport Club Lucano Potenza, la Salernitana è in biancoceleste e si impone con il punteggio di 2-0 grazie alla doppietta di Bergamini al 21’ e al 60’. Nella stagione successiva una rete di Bertini al minuto 11 regala il primo successo ai padroni di casa che, cambiata la denominazione semplicemente in Potenza nel 36/37 fermano la Salernitana sul pareggio a reti bianche. Nel 37/38 il match si gioca all’ultima giornata. La Salernitana guidata da Hirzer è prima in classifica ma ha bisogno della vittoria per festeggiare la promozione in Serie B. C’è grande entusiasmo e sono un migliaio i tifosi che scortano la squadra a Potenza, un vero e proprio record visti i mezzi di locomozione dell’epoca. Valese e Corsanini firmano i gol che valgono la Serie B e mentre i giocatori tornano in treno, qualcuno riesce a telefonare a Salerno per annunciare la vittoria e la promozione. All’arrivo alla stazione i giocatori granata trovano a piazza della Ferrovia migliaia di tifosi che porteranno in trionfo Valese e compagni fino a piazza Portanova con una fiaccolata emozionante. L’avventura dei granata in B, come spesso accaduto nella storia, dura una sola stagione e così nel 39/40 il Potenza si prende la rivincita all’ultima di andata, imponendosi 3-1 con le reti al di 24’ Schillani, con la Salernitana che pareggia al 48’ grazie ad un autogol Ausquini, che dopo appena cinque minuti riporterà avanti il Potenza che chiuderà il match al 63’ con Revelant. Le due squadre si perderanno poi di vista per un po’ di anni, ritrovandosi solo nel 61/62 in Serie C con Santoni al 48’ che regala la vittoria al Potenza. Nella stagione successiva, in cui il Potenza conquisterà la storica promozione in Serie B, il match finisce a reti bianche. Nel 66/67 la sfida si gioca per la prima ed ultima volta in cadetteria con il Potenza che si impone 3-0 con la doppietta di Carrera, che aveva deciso anche la sfida del Vestuti, al 36’ su rigore e al 63’ intervallata dalla rete di Magistrelli al 37’. Tornato in C, il Potenza si conferma bestia nera della Salernitana in quegli anni imponendosi 1-0 nel 68/69 con una rete di Scarpa al 63. Nel 69/70 la sfida termina 0-0 mentre nel campionato successivo, quello del 70/71, chiuso dalla Salernitana di Rosati al secondo posto ad un solo punto dal Sorrento, i granata interrompono la serie nera ed espugnano Potenza con un secco 2-0 firmato al 42’ da Daolio e al 47’ Bianchini. Nel 71/72 con un netto 3-0, con le reti al 25’ di Barone al 52’ di Gallo e al 56’ di Rinaldi il Potenza conquista l’ultima storica vittoria in casa contro la Salernitana. Nel 72/73 il Potenza chiuderà ultimo con appena nove punti, uno dei quali ottenuto in casa pareggiando 0-0 contro i granata. Tornato in terza serie, il Potenza viene messo ko, nella stagione 75/76 dai gol di Capone dopo appena in minuto e di Abbondanza al 16, con Cesari al 53’ che accorcia le distanze per i lucani che chiuderanno il torneo all’ultimo posto. Nel 76/7 le squadre si affrontano in Coppa Italia e dopo l’autorete di Papadopulo al 33’, Abbondanza firma il pari granata al 56’. Nuova sfida in Coppa Italia nella stagione 80/81, che termina 0-0 così come il match del 92/93 quando le due squadre tornano ad affrontarsi dopo ben 18 anni in campionato. Nella stagione 93/93 con un gol di astuzia di Strada al 3’, bravo a soffiare il pallone al portiere del Potenza Sansonetti al momento del rinvio e con un rigore trasformato da Pisano al 9’, la Salernitana di Delio Rossi si impone 2-1 con il gol lucano firmato al 93’ su rigore da Delle Donne. Nuovo salto temporale e nuova sfida decisiva per la promozione in B, nell’ultima sfida, quella del 2007/08. A decidere il match per i granata è una rete di Arturo Di Napoli a sette minuti dal termine. Una vittoria ricca di tensioni, polemiche e sospetti con la procura federale che aprirà una prima inchiesta, al termine della quale il Potenza sarà penalizzato di tre punti per non aver schierato la migliore formazione e la Salernitana prosciolta dall’accusa di illecito, per poi riaprire una nuova inchiesta, alla luce di intercettazioni e nuovi fatti, tra cui l’arresto dell’allora presidente del Potenza Postiglione, chiusa nel marzo 2010, al termine della quale la Salernitana sarà punita con sei punti di penalizzazione, inutili perché comminati quando i granata erano già avviati al mesto ritorno in terza serie e il Potenza retrocesso.