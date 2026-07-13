Salernitana, da domani si inizia

di Marco De Martino

SALERNO – Domani avrà ufficialmente inizio la stagione della Salernitana. In giornata verranno completate le rituali visite mediche e tra esattamente 24 ore ci sarà la partenza della comitiva granata alla volta dell’Umbria dove, in quel di Cascia, dal 14 al 31 luglio, si terrà la prima fase del romitaggio estivo. Nel frattempo il mercato granata è in continua evoluzione.

PORTIERI Cesare Galeotti, classe 2002, ha ufficialmente ereditato la numero 1 da Antonio Donnarumma. La Salernitana, vista la partenza anche del vice Brancolini, rientrato all’Empoli, sta cercando un secondo portiere affidabile da affiancare a Galeotti. Gianluca Saro, estremo difensore classe 2000 di proprietà della Cremonese potrebbe fare al caso della Salernitana.

DIFENSORI In difesa dovranno essere rimpiazzati Golemic, a cui non è stato proposto il rinnovo, e Cabianca, rientrato alla Cremonese. Per il momento Cosmi ha a disposizione i vari Matino, Arena, Anastasio, Vuillermoz e Berra ma non è da escludere la partenza di un paio di elementi (Berra e Arena?) per far posto a profili più funzionali. Per puntellare il reparto il ds Faggiano è sulle tracce di Marco Capuano, capace di fungere sia da difensore centrale sia da braccetto di sinistra: vicina la chiusura. La Salernitana proverà ad affondare il colpo anche per Cagnano e Celli, mentre le alternative sono rappresentate dallo svincolato Heinz e dai cosentini Dametto e Caporale. Le mancate cessioni di Lovato e Ghiglione stanno frenando queste trattative.

CENTROCAMPISTI Anche a centrocampo prima di acquistare ancora bisognerà prima cedere visto che Cosmi può contare già Tascone, de Boer, Capomaggio, Carriero e l’ultimo arrivato Djibril. Da sistemare innanzitutto i rientranti Varone (che può tornare alla Reggiana) e Iervolino ormai fuori dal progetto. Anche Gyabuaa e Di Vico potrebbero partire, il primo perchè poco avvezzo agli schemi di Cosmi, il secondo (che deve però prima rinnovare con la Salernitana) può essere sacrificato per fare esperienza. Da valutare la permanenza di Carriero mentre Capomaggio dovrebbe rimanere nonostante la proposta dal Catania: la Salernitana per ora resiste (agli etnei avrebbe chiesto in cambio uno tra Jimenez e Cicerelli). In entrata, i nomi caldi sono sempre quelli dello svincolato dalla Ternana Vallocchia e di Talia del Benevento. Sulle fasce Llano e Villa sono le certezze. Longobardi e Quirini sono stati cercati rispettivamente da Pescara e Reggiana. Si ricerca un trequartista viste le partenze di Ferraris (ormai destinato a restare a Pescara), Antonucci ed il possibile sacrificio sul mercato del richiestissimo Achik che potrebbe accettare la corte dello Spezia. Rizzo Pinna del Cosenza piace ma costa tanto, più facile arrivare a Capone del Trento ed a D’Ursi del Sorrento che però hanno caratteristiche più da esterni offensivi. Sempre attuale la pista che porta allo svincolato Maistro.

ATTACCANTI In attacco, partito Molina, si ripartirà, salvo offerte irrinunciabili, da Lescano e Ferrari. Boncori sta per rinnovare e andrà per il ritiro. Si interverrà per ingaggiare un centravanti ed una seconda punta. Vinciguerra del Cagliari è un nome ma occhio al colpo: Parigi del Latina è il nome in cima alla lista dei desideri, mentre Gomez del Crotone e Patierno dell’Avellino sono le possibili alternative.