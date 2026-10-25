Salernitana, Cosmi si affida agli ex del Picerno

di Marco De Martino

SALERNO – Ultime prove di formazione per la Salernitana in vista della delicata trasferta di domani sera sul campo del Picerno, in programma alle 20:30. Al Curcio la squadra granata, nonostante il giorno feriale e la notturna, sarà seguita da circa 650 tifosi. intanto al Mary Rosy Serse Cosmi continua a lavorare per individuare le soluzioni migliori in una fase complicata della stagione, tra assenze, acciacchi e la necessità di ritrovare risultati e certezze. Tra le possibili novità nell’undici granata spiccano soprattutto i nomi di Cardoni e Djibril (nella foto di Gambardella), entrambi ex di turno e in corsa per una maglia da titolare. Ieri mattina la squadra ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro specifico sulla tattica. Differenziato per Achik, Heinz e La Gumina, mentre Djamanca ed Gyabuaa hanno proseguito il rispettivo programma tra palestra e terapie. Un quadro che restringe ulteriormente le alternative a disposizione del tecnico perugino, chiamato a gestire le risorse rimaste in vista di una gara che può pesare sul cammino dei granata. La rifinitura è fissata per oggi alle 15, sempre al Mary Rosy, e servirà a sciogliere gli ultimi dubbi. In difesa potrebbe finalmente rivedersi dal primo minuto Marco Capuano, fermo dalla partita contro la Cavese. L’ex capitano della Ternana è candidato a prendere il posto di Anastasio nella linea a tre davanti a Galeotti, con Pieraccini e Celiento a completare il reparto. Sulle corsie esterne spazio ancora a Llano e Villa, mentre in mezzo Tascone, diffidato e dunque a rischio squalifica, dovrebbe agire in cabina di regia. Al suo fianco è pronto a sistemarsi nuovamente Vitale, con de Boer che dovrebbe partite nuovamente dalla panchina e con il ballottaggio tra Djibril e Cardoni destinato a rappresentare uno dei temi principali della vigilia. I due ex potrebbero garantire dinamismo e inserimenti, alternandosi tra la mediana e la trequarti, in un reparto chiamato a sostenere la manovra e a dare maggiore equilibrio alla squadra. In attacco, invece, D’Ursi e Lescano vanno verso la conferma. Cosmi attende le ultime risposte dal campo prima di decidere. A Picerno, però, non basteranno gli accorgimenti tattici. Alla Salernitana servono risposte concrete e punti pesanti per uscire dalla crisi e rilanciare le proprie ambizioni. Cosmi si affida anche agli ex Cardoni e Djibril: adesso, più che le parole, contano i fatti.