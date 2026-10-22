Salernitana, Cosmi ai tifosi: resto

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo una notte di riflessioni, seguita alla sfiducia manifestata dalla delegazione di tifosi presentatasi al Mary Rosy, Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) ha deciso di tirare dritto e proseguire la sua avventura sulla panchina della Salernitana. Niente dimissioni, dunque, per l’allenatore perugino che, pur colpito nel vivo, non ha alcuna intenzione di mollare. Ieri, di buon mattino, Cosmi si è presentato al quarti generale granata, dove ha regolarmente diretto la seduta di allenamento in vista della trasferta di Picerno. Una partita che, in ogni caso, sarà determinante per il suo futuro a Salerno. In caso di risultato negativo, infatti, l’esonero diventerebbe quasi inevitabile, anche perché una parte della dirigenza starebbe continuando, in queste ore, a intrecciare contatti con i possibili candidati alla sua successione. Da Toscano a Prosperi, passando per Bigica, Caserta e la soluzione interna Scurto, le piste restano calde e la posizione di Cosmi continua a essere in bilico. Dal canto suo, come detto, l’allenatore perugino continua a fare ciò che ha sempre fatto: andare avanti ostinatamente per la propria strada. Ieri, al termine dell’allenamento, mentre lasciava il Mary Rosy, avrebbe anche voluto pronunciare qualche parola, ma alla fine, dopo un rapido cenno con la testa, ha preferito restare in silenzio e andare via. In ogni caso, comunque vada a Picerno e nelle prossime gare della Salernitana, appare evidente che qualcosa si sia incrinato, forse irrimediabilmente, nel rapporto tra Serse Cosmi e l’ambiente salernitano. Ricucire lo strappo sarà difficile, a prescindere dai risultati, positivi o negativi, che la squadra granata riuscirà a ottenere sul terreno di gioco.