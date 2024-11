Salernitana. Colantuono, cambierò qualcosa

“Negli ultimi anni ho fatto uno step diverso del mio ruolo, anche a causa di un problema fisico. Il mio ruolo nel settore giovanile è stato impegnativo ed interessante. La Salernitana, lo scorso anno, era avviata ad un certo tipo di campionato ed ho dato una mano alla società, su richiesta. Ho un rapporto speciale con la società, sono qui da tanti anni, come a Bergamo.

Mi sono messo a disposizione. Ora è tutto diverso, il campionato è da giocare, ci sono tutte le possibilità per ricominciare un discorso. Ora dobbiamo cambiare la classifica che non è rassicurante, conosco bene il campionato, l’ho anche vinto, e so che si decide tutto nella seconda parte. Bisogna ripartire subito perché la classifica rispecchia obiettivi diversi da quelli iniziali. Puoi partire per vincere e retrocedi, oppure vuoi fare un campionato normale e ti ritrovi in alto“.

Sono state queste le prime dichiarazioni, in conferenza stampa, dell’allenatore Stefano Colantuono, alla sua quarta esperienza sulla panchina della Salernitana.

“I presupposti per fare bene ci sono e ho accettato con serenità, non mi sento un ripiego. Questa squadra può essere rimessa in corsa, rispettando il lavoro di Giovanni che saluto ed abbraccio, sono cose che capitano in questo lavoro. Prenderò spunti da ciò che ha fatto, cose anche valide. Cambieremo qualcosa – ha aggiunto Colantuono – nel modo di vedere il calcio. Sul campo capiremo come giocare, devo capire la disponibilità della squadra. Un allenatore deve adattarsi al materiale a disposizione e i calciatori devono accettare le richieste. Il lavoro ci darà le risposte, come il campo.

Ho visto un po’ di partite all’inizio, ho un’idea ma conoscerò meglio i calciatori che non conosco. Le idee le devo sviluppare con chi dovrà interpretarlo. I calciatori dovranno accettare se credono in ciò che dico. Mi dovrò confrontare con loro sulle idee. Capirò se le risposte saranno convinte, poi deciderò. Per ciò che ho in testa, la squadra potrà fare un certo tipo di discorso.

Non passeremo repentinamente da una cosa all’altra, servirà tempo. La prima cosa sarà cambiare la classifica e risalire. La fortuna è che la piazza ci spingerà se le faremo vedere ciò che vogliamo fare. Dobbiamo trascinare dietro i tifosi. Mi appoggerò su alcune cose fatte prima, poi aggiungerò le mie idee. Bisogna risalire solo con il lavoro, la testa e l’aiuto dell’ambiente. Questa squadra capirà dove potrà arrivare, strada facendo. A gennaio, febbraio la classifica si delineerà. Ora arrivano fino all’ottava ai playoff, questo offre la possibilità di riattaccarsi al treno playoff. Ma ora dobbiamo pensare che siamo giù ed abbandonare quella posizione, per poi pensare ad un altro tipo di campionato.

Qualcosa andrà messa a posto, bisognerà rivedere qualcosa in fase difensiva ed offensiva. Bisognerà entrare nella testa di qualcuno che ha reso al di sotto delle aspettative. Speriamo ci sarà una scintilla, già da Reggio Emilia che sarà la prossima battaglia. Dovremo fare una partita importante, una finale. Dopo Sassuolo penseremo alla Carrarese. Sfideremo una squadra di vertice con giocatori importanti. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, bisognerà andare a fare una partita importante, sotto tanti punti di vista. I moduli lasciano il tempo che trovano, nel calcio è difficile se non attacchi almeno con 4 o 5 giocatori e non difendi almeno con 9 giocatori. Bisognerà ripartire da cose buone.