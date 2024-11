Petrachi bacchetta Milan e Busso e avvisa Iervolino sul mercato

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Salernitana, ha espresso con franchezza le sue aspettative per il mercato di gennaio e l’importanza del supporto della società, dopo alcune dichiarazioni dell’amministratore delegato Maurizio Milan che non ha gradito. Petrachi ha preso la parola in conferenza stampa, spiegando il suo punto di vista sul progetto tecnico e chiedendo maggiore autonomia nelle scelte future, in modo da poter rafforzare la squadra senza “vincoli” o limitazioni. “Milan? Parliano del nulla”

Il mio desiderio è poter intervenire sul mercato di gennaio con una certa libertà operativa,” ha affermato Petrachi, che ha sottolineato come si sia “impegnato al massimo” per costruire l’attuale rosa, pur dovendo fare i conti con “diverse restrizioni” ereditate dal passato. “Mi prendo la piena responsabilità delle scelte, ma ci vuole anche onestà intellettuale: non sono partito da zero. Ho gestito una squadra con contratti importanti, contratti che non ho stipulato io e che incidono sul bilancio.”

Petrachi ha quindi rivelato di aver espresso le sue perplessità direttamente al presidente Danilo Iervolino, a cui ha chiesto maggiore coinvolgimento operativo. “Ho detto chiaramente a Iervolino che alcune affermazioni non mi sono sembrate corrette, soprattutto dopo aver lavorato senza sosta per portare avanti un progetto aziendale importante. Sono felice di poter contare sulla sua ambizione, e credo che ora, con lui più vicino, potremo realmente raggiungere i traguardi prefissati. La mia ambizione è la stessa della società: portare la Salernitana a livelli più alti.”

Guardando al mercato invernale, Petrachi ha ribadito il desiderio di avere un ruolo decisionale più ampio, sentendosi pronto a investire energie per migliorare la rosa senza le limitazioni incontrate quest’estate: “Se a gennaio ci sarà bisogno di fare dei correttivi, spero di poter contare sulla fiducia della società. L’idea è portare calciatori che possano dare subito un contributo concreto. Sono qui per dare il massimo e sono più motivato di prima.” iNfine sulle dichiarazioni di Busso ha detto: Si vede che non è una persona che mastica calcio, poteva risparmiarsele, fruto di inesperienza