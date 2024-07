Salernitana, chiesto alla Lazio Gonzalez

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana e la Lazio viaggiano sempre più a braccetto sul mercato. Dopo la felice conclusione dell’operazione che ha portato Tchaouna nella Capitale e 5 milioni nelle casse sociali granata (gli altri 3 degli 8 versati dalla Lazio sono finiti in quelle del Rennes) le due società stanno per ratificare altre operazioni. Sepe e Dia potrebbero passare alla Lazio mentre, dopo aver richiesto il portiere Magro, il difensore Kamenovic, il centrocampista Anderson e l’attaccante Artistico, la Salernitana ha chiesto informazioni anche per l’attaccante esterno Diego Gonzalez.

OSTACOLO OLIMPIADI Diego Luis González Alcaraz nasce ad Asunción (Paraguay) il 7 gennaio 2003. Attaccante, cresce calcisticamente con il Colonos Unidos, prima di debuttare con il Club Deportivo del Este. Nel 2021 si trasferisce ai messicani del Celaya, dove viene acquistato dalla Lazio nel gennaio 2023. Protagonista della promozione della Lazio Under 19 in Primavera 1 TIM grazie ai suoi 10 gol e 5 assist in 23 apparizioni, è stato convocato dal Paraguay Under 20. Proprio questo particolare potrebbe rallentare l’approdo di Gonzalez a Salerno visto che sarà impegnato con la propria Nazionale alle prossime Olimpiadi di Parigi. Al rientro dalla competizione, Gonzalez dovrà svezzarsi visto che il suo percorso in Primavera si è esaurito: la Salernitana però non è l’unica società interessata a lui.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE Alto 177 centimetri, di piede mancino, Gonzalez è un esterno d’attacco che ama giocare sulla corsia destra, dunque a piede invertito, per convergere e tentare il tiro verso la porta. Per caratteristiche tecniche e fisiche ricorda Paulo Dybala, Gonzalez è seguito anche dal Perugia che vorrebbe inserirlo nella trattativa per la cessione ai biancocelesti del centrocampista Iannoni appena riscattato proprio dalla Salernitana ma anche da un altro paio di clubs cadetti.

SPUNTA UN OLANDESE Nel frattempo Petrachi continua a dragare il mercato a caccia di giovani talenti da ingaggiare low cost. E’ spuntato nelle ultime ore il nome di Daishawn Redan, attaccante olandese classe 2001 di proprietà del Venezia ma reduce da un ottimo campionato nelle fila della Triestina in serie C. L’attaccante esterno non è stato convocato dai lagunari per il ritiro ed è dunque in lista di sbarco, con la Salernitana che rappresenta una valida opzione per lui per provare un ulteriore salto di qualità giocando con continuità in cadetteria. Si tratta sulla base del prestito, con Petrachi che sta provando a strappare al Venezia almeno il diritto di riscatto.