Nocera. L’avv Montella: “Nulla potrà sostituirsi agli avvocati”

Qualche giorno fa, nella splendida cornice del Ravida Resort di Scafati, si è celebrato un evento conviviale della “Libera Associazione Forense”, il noto sodalizio presieduto dall’avvocato Luigi Montella. Ospite d’eccezione l’avvocato Anna Laura De Nicola, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Durante la festa, coincisa con la presentazione dei neo iscritti all’associazione, l’avv. Montella ha dato lettura dei saluti pervenuti dal dott. Sergio Antonio Robustella, già presidente del Tribunale di Nocera Inferiore e dell’avv. Ruggiero Musio, già presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, entrambi soci onorari di Libera Associazione Forense. Durante l’evento non è mancata l’occasione per fare il punto della situazione sul Tribunale di Nocera Inferiore. La presidente De Nicola, nel ringraziare l’avvocato Montella per l’invito, ha dichiarato: “Il Coa di Nocera Inferiore, sin dall’avvio della mia presidenza, è sempre stato ed è aperto alle associazioni forensi, favorendo una fattiva e concreta collaborazione con le stesse, sempre nel doveroso rispetto dei rispettivi ruoli, nell’interesse preminente della classe forense, della giustizia e dei cittadini che, comprensibilmente, attendono risposte certe e celeri alle proprie istanze”. Dal canto suo il presidente Montella, nel ribadire i sentimenti di affetto e di antica amicizia con l’avvocato De Nicola, ha ricordato l’impegno profuso dal suo sodalizio per il Tribunale di Nocera Inferiore, culminato con ben due interrogazioni parlamentari, l’ultima delle quali presentata nel gennaio del 2024 ad iniziativa dell’onorevole Roberto Giachetti. Montella ha poi precisato che: “Libera Associazione Forense, fin dalla sua nascita, si propone una leale e sincera collaborazione con le Istituzioni forensi e giudiziarie, con le altre associazioni forensi territoriali e con le Istituzioni locali al solo scopo di tutelare la Classe Forense che sta vivendo un momento di assoluta criticità. Prova ne è la cancellazione di tanti giovani Colleghi dagli Albi professionali per transitare nei ruoli della Pubblica Amministrazione. Dal canto nostro, autofinanziandoci con i contributi degli iscritti, nel corso di questi anni abbiamo compiuto sforzi considerevoli per favorire la formazione dei Colleghi, vieppiù alla luce delle continue – e per taluni versi inopportune – riforme del processo civile promosse da chi non ha mai calpestato la polvere delle aule di udienza (basti pensare alla cd. trattazione scritta che ha allontanato l’avvocato dal processo) sicchè il tanto auspicato effetto deflattivo del contenzioso è ben lungi dall’essere stato realizzato, a discapito della collettività e delle imprese che hanno il sacrosanto diritto di ottenere dal servizio giustizia una risposta in tempi ragionevolmente brevi”. Inoltre, sempre il presidente Montella, ha anche posto l’attenzione su una problematica di scottante attualità, l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario: “Oggi sono disponibili software sempre più sosfisticati per migliorare la ricerca in campo legale, per la redazione o il controllo di atti e documenti. Strumenti del genere, se utilizzati in maniera controllata e ponderata, potrebbero certamente migliorare l’efficienza e la qualità della Giustizia ma sia chiaro: nulla potrà mai sostituirsi alla prestazione intellettuale dell’avvocato e del magistrato”. gc