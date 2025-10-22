Salernitana-Casertana: già 8.689 spettatori attesi all’Arechi

Sale la febbre granata in vista del derby di sabato all’Arechi tra Salernitana e Casertana. La seconda rilevazione ufficiale della prevendita registra 3.400 biglietti venduti, a cui si aggiungono i 5.289 abbonati, per un totale di 8.689 spettatori attesi sugli spalti dello stadio di via Allende.
Un dato in costante crescita, che testimonia il rinnovato entusiasmo della piazza nonostante la sconfitta di Catania. La tifoseria granata si prepara a sostenere la squadra di Peppe Raffaele in una sfida che vale molto in chiave classifica e morale.